Σοβαρές εξελίξεις υπάρχουν στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας που δικάζεται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, καθώς ο συνήγορός της υποστήριξε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος της για το έγκλημα.

Ο Kevin Reddington είπε ότι η πελάτισσά του αναγκαστικά δήλωσε ένοχη, ώστε να διαμορφωθεί και η αντίστοιχη γραμμή υπεράσπισης στην πρώτη δίκη, που με εξαίρεση έναν ένορκο, οι υπόλοιποι την έκριναν αθώα, ωστόσο δεν εκδόθηκε απόφαση, λόγω κακοδικίας.

Τώρα, η δίκη αρχίζει από την αρχή, οπότε και η νέα υπερασπιστική γραμμή είναι πως η αστυνομία δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, οπότε και δεν έχει συλληφθεί ο αληθινός δολοφόνος των τριών παιδιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, ο Reddington κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι παρουσίασαν ελλιπή αποδεικτικά στοιχεία, όπως δείγματα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Κλάνσι χρησιμοποίησε ιμάντες γυμναστικής για να σκοτώσει τα τρία παιδιά της στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης στις 24 Ιανουαρίου 2023. Στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω.