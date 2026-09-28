Ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Πίτσα Κουτουφά έκαναν μία από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις τους, δίνοντας το «παρών» στα 12α Θεατρικά Βραβεία Κοινού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Ακροπόλ, με τον χορογράφο να συνοδεύεται από τη σύντροφό του.

Η σχέση του Φωκά Ευαγγελινούμε την Πίτσα Κουτουφά ξεκίνησε το 1993, όταν εκείνος ανέλαβε τη χορογραφία της παράστασης «Ταμ-ταμ και Τάνγκο» της Μιμής Ντενίση και εκείνη εργαζόταν τότε στις δημόσιες σχέσεις της.

Σε συνέντευξή του στο People, το 2014, ο Φωκάς Ευαγγελινός είχε περιγράψει την αρχή της σχέσης τους. Όπως είχε πει, μετά τη γνωριμία τους βγήκαν δύο-τρεις φορές και στη συνέχεια έγιναν ζευγάρι.

«Έχω τον άνθρωπό μου, την Πίτσα Κουτουφά, με την οποία ζούμε είκοσι χρόνια μαζί», είχε αναφέρει τότε, εξηγώντας ότι η κοινή τους ζωή συνδεόταν από νωρίς και με την επαγγελματική του πορεία.

Η Πίτσα Κουτουφά δεν περιορίστηκε στον ρόλο της συντρόφου. Ο Ευαγγελινός είχε αποκαλύψει ότι με τα χρόνια έγινε πρόσωπο στο οποίο απευθυνόταν για σημαντικές αποφάσεις της καριέρας του.

«Από ένα σημείο και μετά, έγινε και μέντοράς μου στη δουλειά. Με βοήθησε στις δύσκολες αποφάσεις. Είναι ο άνθρωπος που μου έδειχνε τον δρόμο», είχε πει.

Η σχολή χορού και η δύσκολη οικονομική περίοδος

Η κοινή τους πορεία συνδέθηκε και με τη δημιουργία της σχολής χορού του Ευαγγελινού το 1996. Σύμφωνα με όσα είχε διηγηθεί ο ίδιος, η Κουτουφά τον ενθάρρυνε να προχωρήσει σε ένα μεγάλο οικονομικό βήμα, αναλαμβάνοντας τότε ένα δάνειο 80 εκατομμυρίων δραχμών.

Πέντε χρόνια αργότερα, σε συνέντευξη περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες τον ρόλο της συντρόφου του.

«Εμπιστεύομαι την Πίτσα απόλυτα, είναι ο άνθρωπος που έρχεται και συμπληρώνει κάτι πάνω στη δουλειά μου», είχε δηλώσει. Και εξηγώντας πώς λειτουργεί η σχέση τους επαγγελματικά, πρόσθεσε: «Επειδή είναι πολύ αυστηρή, πάντα προσέχει να μην επαναληφθώ και με επαναφέρει στο δημιουργικό κομμάτι».

«Το στήριγμά μου, ο άνθρωπός μου»

Την 1η Δεκεμβρίου 2025, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στη Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε ξανά στον άνθρωπο που έχει δίπλα του, χωρίς να χρειαστεί να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

«Έχω πολύ καλούς φίλους κι έχω τον άνθρωπό μου, ο οποίος με στηρίζει πάντα σε όλες τις επιλογές. Τον ακούω κι είναι ο πιο δύσκολος κριτής μου σε ό,τι κάνω», είπε. Στη συνέχεια εξήγησε ότι μπορεί να του επισημάνει ακόμη και όταν επαναλαμβάνεται δημιουργικά, λέγοντάς του πως χρειάζεται να προσέξει συγκεκριμένα σημεία. «Είναι ο αυστηρός κριτής μου», πρόσθεσε.

Φωκάς Ευαγγελινός και Πίτσα Κουτουφά σε παλαιότερη κοινή δημόσια εμφάνισή τους Φωκάς Ευαγγελινός και Πίτσα Κουτουφά σε παλαιότερη κοινή δημόσια εμφάνισή τους Μαρία Κοζάκου-Γιώργος Καπουτζίδης-Φωκάς Ευαγγελινός-Πίτσα Κουτσουφά Φωκάς Ευαγγελινός και Πίτσα Κουτουφά σε παλαιότερη κοινή δημόσια εμφάνισή τους

Παράλληλα με τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία, ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει αναφερθεί δημόσια και σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής: την επιλογή του να μην αποκτήσει παιδί. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε εξηγήσει ότι η απόφαση αυτή συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με την αίσθηση ευθύνης που συνεπάγεται η γονεϊκότητα, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο είχε διαμορφωθεί η επαγγελματική του ζωή.

«Εγώ δεν το τόλμησα. Θεωρώ τεράστια την ευθύνη ενός παιδιού και δεν αισθανόμουν ώριμος στο να μπορέσω να αφοσιωθώ σε ένα παιδί. Ίσως αυτό να είναι και το μοναδικό μου λάθος. Θα φανεί εγωιστικό, αλλά η δουλειά λειτούργησε εις βάρος του ενδεχόμενου για ένα παιδί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο χορογράφος.