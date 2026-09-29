Σε ξέσπασμα μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη (29.09.2026) προχώρησε η Σοφία Δανέζη, στρεφόμενη κατά ατόμων που, όπως καταγγέλλει, την εκμεταλλεύτηκαν και έβλαψαν την ίδια.

Η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε αρχικά για τις προσωπικές της αρχές και την πίστη της στη δικαιοσύνη: «Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πάρα πολύ στη δικαιοσύνη. Πιστεύω στον Θεό και πιστεύω πάρα πολύ στη θεία δίκη. Έχω επιλέξει να γίνομαι και να είμαι καλός άνθρωπος. Έχω επιλέξει να μη πατάω επί πτωμάτων.

Έχω επιλέξει να σέβομαι, να εκτιμώ, να μη λέω ψέματα και να μην πληγώνω ανθρώπους. Είναι επιλογή μου, έτσι; Επιλέγω να είμαι καλό παιδί, παρόλο που ξέρω ότι μπορώ να κάνω κακό. Επιλέγω να είμαι το καλό παιδί. Για μένα, για κανέναν άλλον. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί, ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται. Είναι έτσι φτιαγμένο όλο το έργο που να φαίνεται πάντα η αλήθεια. Αργά; Αργά, αλλά θα φανεί».

Οι αναφορές στη δικαιοσύνη και τους υπαίτιους

Στη συνέχεια των αναρτήσεών της, η τραγουδίστρια οξύνει τον λόγο της απευθυνόμενη απευθείας στα πρόσωπα αυτά: «Και όλα αυτά τα λέω για πρώτη και τελευταία φορά. Όποιοι δεν με σεβάστηκαν, όποιοι νόμιζαν ότι με κοροϊδεύουνε, Σκ@τ@@@@. Όποιοι με χρησιμοποίησαν νομίζοντας τέλος πάντων ότι μπορούν να με χρησιμοποιήσουν. Ένα θα σας πω…

Αν όχι στα δικαστήρια τουλάχιστον, ο Θεός θα σας δικάσει. Αυτή η ενέργεια, αυτή η δύναμη θα σας κάνει να πονάτε για μια ζωή, για μια ζωή. Μπορώ να μιλήσω και με γεγονότα ανθρώπων που με πείραξαν ότι θα υποφέρουν, θα το πληρώσετε αυτό. Μαζί μου ήταν πάντα ο Θεός και σε αυτόν πιστεύω. Και έτσι συνεχίζω τη ζωή μου. Με τη δύναμη αυτού του θείου δώρου που λέγεται θρησκεία».

Ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις της, η Σοφία Δανέζη πρόσθεσε: «Για να κλείσω λοιπόν και αυτό το βίντεο. Δε συγχωρώ κανέναν. Δεν λέγομαι Θεός. Και ούτε είμαι ο Δαλάι Λάμα. Μεγάλωσα με αξίες. Σέβομαι πάρα πάρα πολύ. Και έχω και οικογένεια. Μεγάλωσα με οικογένεια. Όλοι εσείς δεν ξέρω με τι έχετε μεγαλώσει. Πάντως δεν λέγεται οικογένεια, αχταρμάς λέγεται. Τενεκέδες. Ξεγάνωτοι. Που κάνετε μόνο φασαρία. Τίποτα άλλο. Φασάρια. Κρατάτε τις αξίες σας. Και αν μεγαλώσατε με οικογένεια, τιμήστε τους».