Η ισπανική Γερουσία, όπου την πλειοψηφία διαθέτει η δεξιά αντιπολίτευση, καταψήφισε το βράδυ της Τρίτης την επικύρωση της συνθήκης φιλίας Ισπανίας–Γαλλίας, την ώρα που ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη.

Συγκεκριμένα 142 γερουσιαστές της δεξιάς (Λαϊκό Κόμμα) και της ακροδεξιάς (Vox) καταψήφισαν το κείμενο αυτό, έναντι 106 που το υπερψήφισαν, κυρίως εκλεγμένοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η ψηφοφορία έγινε στη Γερουσία την ώρα που άρχιζε στα Ανάκτορα, λίγες εκατοντάδες μέτρα από εκεί, επίσημο δείπνο στο οποίο παρακάθονταν ο Μακρόν, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’ και η βασίλισσα Λετίθια.

Η συνθήκη γαλλοϊσπανικής φιλίας αρχικά μονογραφήθηκε στη Βαρκελώνη τον Ιανουάριο του 2023 από τον Μακρόν και τον Σάντσεθ.

Έκτοτε επικυρώθηκε ταυτόχρονα από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων (Κάτω Βουλή του ισπανικού κοινοβουλίου) στη Μαδρίτη, και τη γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία στο Παρίσι.

Ωστόσο, το ισπανικό Λαϊκό Κόμμα (PP) που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στη Γερουσία αντιτίθεται σε άρθρο, ήδη από τη σύνταξή του, το οποίο προβλέπει ότι ένα μέλος της κυβέρνησης μιας εκ των δύο χωρών να προσκαλείται στο υπουργικό συμβούλιο της άλλης τουλάχιστον μια φορά κάθε τρείς μήνες.

Επί του σημείου αυτού, η ισπανική δικαιοσύνη έκρινε ωστόσο στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την άφιξη του Μακρόν στη Μαδρίτη, ότι η συνθήκη γαλλοϊσπανικής φιλίας είναι πράγματι συνταγματική.

Η Γαλλία έχει υπογράψει τέσσερις συνθήκες φιλίας αυτού του είδους στην Ευρώπη με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία, εκτός από την Ισπανία.

Η Ισπανία, από την πλευρά της, έχει υπογράψει ανάλογη συνθήκη μόνο με την Πορτογαλία και το Μαρόκο, τους άλλους γείτονές της.