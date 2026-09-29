Ο Δημήτρης Οικονόμου, το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στον αέρα του ΣΚΑΪ, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στάθηκε σε δημοσίευμα που αναφερόταν στην απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

«Ο Καρβέλας γιατί δεν πήγε; Αυτή είναι η είδηση εδώ. Η απουσία του Καρβέλα, εκτός αν πήγε κάτω και δεν ανέβηκε στη σκηνή, δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί για να ξέρω, πήγαν πολλοί από εδώ δικοί μας», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Είναι μεγάλη ιστορία ο Καρβέλας για την Άννα Βίσση. Έχει γράψει τεράστια τραγούδια και είναι και ο ίδιος μεγάλος καλλιτέχνης. Ο Καρβέλας είναι ωραίος», πρόσθεσε ο Δημήτρης Οικονόμου.