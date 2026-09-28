«Μέσα στον πόνο μου, είναι μια μικρή παρηγοριά να βλέπω πόσο αγαπήθηκε», δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη μιλώντας για τον αδελφό της, Γιώργο Μαζωνάκη, και όσα έχουν ακολουθήσει μετά τον θάνατό του.

Η αδελφή του τραγουδιστή αναφέρθηκε στις κινήσεις συναδέλφων και συνεργατών του, οι οποίοι επέλεξαν διαφορετικούς τρόπους για να τον αποχαιρετήσουν και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του. Για τη Μαρία Μαζωνάκη, οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία την περίοδο του πένθους της.

Μιλώντας στον ANT1, στάθηκε ειδικά στον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο εξέφρασαν την αγάπη και τον σεβασμό τους προς τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως περιέγραψε, άλλοι επέλεξαν να ερμηνεύσουν τραγούδια του, ενώ άλλοι αποφάσισαν να μην εμφανιστούν στις προγραμματισμένες τους εμφανίσεις.

«Με συγκίνησε βαθιά ο τρόπος που οι συνάδελφοι του αδελφού μου τον αποχαιρέτησαν», ανέφερε η Μαρία Μαζωνάκη στον ANT1 και συνέχισε: «Άλλοι τραγουδώντας τα τραγούδια του, άλλοι ακυρώνοντας τις εμφανίσεις τους και επιλέγοντας τη σιωπή, όλοι όμως με αγάπη και σεβασμό».

Η παρηγοριά μέσα στο πένθος της

Η ίδια μίλησε και για το προσωπικό της βίωμα, εξηγώντας πως οι αναφορές στον αδελφό της και ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζουν να μιλούν γι’ αυτόν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του έχουν ιδιαίτερη θέση στη δύσκολη αυτή περίοδο.

«Μέσα στον πόνο μου, είναι μια μικρή παρηγοριά να βλέπω πόσο αγαπήθηκε», δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη και πρόσθεσε: «Γιατί ένας άνθρωπος δεν φεύγει όσο υπάρχουν καρδιές που τον θυμούνται και φωνές που συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια του».