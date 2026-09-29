Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum – DEF), το οποίο, έχοντας πλέον συμπληρώσει μία δεκαετία παρουσίας, διευρύνει σταθερά τη δραστηριότητά του εκτός ελληνικών συνόρων. Τη στρατηγική που ακολουθεί ο θεσμός και τα επόμενα βήματά του παρουσίασαν σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο ιδρυτής και πρόεδρός του, Συμεών Τσομώκος, και ο αντιπρόεδρος, Γιάννης Θωμάτος.

Η ετήσια διοργάνωση στους Δελφούς, κάθε άνοιξη, εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυρήνα του θεσμού. Ωστόσο, η δραστηριότητά του έχει πλέον αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με πρωτοβουλίες και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Φόρουμ επιδιώκει να δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπροσώπους της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας, οργανώνοντας συναντήσεις σε «κάθε γωνιά του πλανήτη: από τα κέντρα αποφάσεων σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες, έως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική».

Από τη γεωπολιτική έως την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας του DEF έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι οικονομικές προκλήσεις και η ταχύτατη τεχνολογική πρόοδος διαμορφώνουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, «σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, από τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες έως την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις υπόλοιπες τεχνολογικές εξελίξεις που αλλάζουν ριζικά τα παγκόσμια δεδομένα, το Delphi Economic Forum γίνεται κέντρο διαλόγου, αλλά εξελίσσεται και σε εργαλείο διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής».

Σε αυτή την κατεύθυνση, επιδίωξη του Φόρουμ είναι η δημιουργία ενός κοινού πεδίου συζήτησης για την πολιτική ηγεσία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους οικονομικούς παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών. Η δράση του αναπτύσσεται με διεθνή ορίζοντα, διατηρώντας παράλληλα την Ελλάδα στο επίκεντρο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «λειτουργεί ως σημείο επαφής της Ελλάδας με διεθνούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, think tanks αναδεικνύοντας τα βασικά σημεία που απασχολούν την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή και Αφρική

Η διεθνής στρατηγική του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών αναπτύσσεται μέσα από τρεις βασικές κατευθύνσεις, με πρώτη τη διοργάνωση περιφερειακών φόρουμ σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Το DEF πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκδηλώσεις σε «σημαντικά κέντρα αποφάσεων και επιχειρηματικά κέντρα», μεταξύ των οποίων οι Βρυξέλλες, η Ουάσιγκτον, η Νέα Υόρκη, το Τορόντο και το Παρίσι. Παράλληλα, έχει παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διοργανώσεις σε πόλεις όπως η Σόφια, το Βουκουρέστι και τα Τίρανα.

Τα τελευταία χρόνια, το γεωγραφικό αποτύπωμα του θεσμού διευρύνεται ακόμη περισσότερο, με πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στη Σουλεϊμανίγια και τη Σαουδική Αραβία, αλλά και στην Αφρική, με δράσεις στη Νότια Αφρική.

Δίκτυο συνεργασιών με περισσότερους από 50 διεθνείς φορείς

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις συνεργασίες του Φόρουμ με οργανισμούς του εξωτερικού και τη συμμετοχή του σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της δεκαετούς πορείας του, το DEF έχει δημιουργήσει ένα «εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών» με περισσότερα από 50 think tanks, πανεπιστήμια και οργανισμούς διεθνώς. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Chatham House, το Atlantic Council, το Heritage Foundation και το London School of Economics.

Όπως επισημάνθηκε, «αξιοποιώντας αυτό το δίκτυο συμμετέχει ως programming partner με δικές του συζητήσεις σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως το European Forum Alpbach, το Concordia Summit, το Munich Security Summit κ.ά. Ακόμη διοργανώνει συζητήσεις παράλληλα με άλλες σημαντικές εκδηλώσεις, όπως τα Delphi Economic Forum Roundtables στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και το Davos.

Μέσω αυτών των συνεργασιών, το Φόρουμ επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του σε διεθνή δίκτυα όπου συζητούνται οι σημαντικότερες πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές προκλήσεις.

Οι διμερείς διάλογοι και η ενίσχυση των διεθνών σχέσεων

Τρίτο σκέλος της διεθνούς δραστηριότητας αποτελούν οι διμερείς διάλογοι, οι οποίοι φιλοξενούνται εναλλάξ στην Ελλάδα και στις χώρες που συμμετέχουν σε κάθε πρωτοβουλία.

Οι συγκεκριμένες διοργανώσεις πραγματοποιούνται «Με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με άλλες χώρες» και φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό πεδίο ανταλλαγής απόψεων και ανάπτυξης συνεργασιών.

Στην Αθήνα πραγματοποιούνται φέτος οι 2οι Ελληνογερμανικοί Διάλογοι, καθώς και το 10ο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο.

Από τον διάλογο στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων

Η στρατηγική του Delphi Economic Forum, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων του. Όπως εξήγησαν οι διοργανωτές, ο θεσμός επιχειρεί πλέον να ενισχύσει και το περιεχόμενο των παρεμβάσεών του, μετατρέποντας τον διάλογο γύρω από σημαντικά ζητήματα σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, «εξελίσσεται και διευρύνει τη δραστηριότητά του με στόχο την ουσιαστική παρέμβαση σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την οικονομία σε διαβούλευση με τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, τους επιχειρηματικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών».

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελούν τα “Κέντρα Πολιτικής”, μέσα από τα οποία πραγματοποιούνται θεματικές συζητήσεις και στρογγυλές τράπεζες. Τα συμπεράσματα της διαδικασίας αποτυπώνονται στη συνέχεια σε συγκεκριμένα policy papers, με προτάσεις πάνω στα ζητήματα που εξετάζονται.

Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί τέσσερις τέτοιες δομές, με αντικείμενο την Υγεία, την Εργασία και την Κυβερνοανθεκτικότητα, καθώς και το Young Leaders Circle.

Ο σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, με νέα κέντρα αφιερωμένα σε τομείς που αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς η ταχύτατη εξέλιξή της δημιουργεί νέα δεδομένα για την οικονομία, την κοινωνία και τη χάραξη πολιτικής.