Οι υψηλές τιμές των καυσίμων και ο κίνδυνος περαιτέρω επιβάρυνσης των Ευρωπαίων καταναλωτών ενόψει του χειμώνα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.

Η άτυπη σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής πίεσης, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος ενεργειακού εφοδιασμού των 27 χωρών.

Σύμφωνα με τον ευρωπαίο επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν, η επιβάρυνση για την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο οι τιμές πετρελαίου και τα στρατηγικά αποθέματα

Παρότι από τη συνάντηση στην Ιρλανδία δεν αναμένονται σημαντικές αποφάσεις ή ανακοινώσεις, οι Ευρωπαίοι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τον συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην ενεργειακή κρίση, σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να διατεθούν στην αγορά επιπλέον ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις αγορές, ειδικά τις αγορές προϊόντων, του ντίζελ και άλλων. Εάν υπάρξει ανάγκη, φυσικά, θα συζητήσουμε με τις κυβερνήσεις των μελών την λήψη των αναγκαίων μέτρων», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο πριν από τη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δεν θέλησε, ωστόσο, να τοποθετηθεί σχετικά με τις προτάσεις για νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, στις οποίες έχουν αναφερθεί, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης

Πριν από τη συνεδρίαση, ο Νταν Γιόργκενσεν απέστειλε γραπτή σύσταση προς τα κράτη-μέλη, ζητώντας περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου, αλλά και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης.

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ενόψει της περιόδου θέρμανσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από τα μέσα Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Όπως εξηγεί ο Phuc-Vinh Nguyen του Ινστιτούτου Jacques-Delors, στόχος των Βρυξελλών είναι να υπάρξει έγκαιρη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, ώστε να αποφευχθεί μια απότομη αύξηση της ζήτησης.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποτρέψει ένα ενδεχόμενο κατά το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες θα προσπαθήσουν μαζικά να αναπληρώσουν τα ενεργειακά τους αποθέματα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Τα αποθέματα χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά χαμηλά» για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κατά μέσο όρο περίπου στο 70%, ενώ στη Γαλλία φτάνουν το 82%. Αντίθετα, στη Γερμανία και την Ολλανδία το επίπεδο διαμορφώνεται μόλις στο 57%.

Παρά τα χαμηλά επίπεδα, ο Νταν Γιόργκενσεν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ρεκόρ στις τιμές του ντίζελ

Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων περιορίζει τα περιθώρια άμεσης παρέμβασης απέναντι στην εκτίναξη των τιμών.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στην αγορά καυσίμων, με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να αντιμετωπίζουν τιμές-ρεκόρ στα πρατήρια.

Την περασμένη εβδομάδα, η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,59 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μπροστά στην άνοδο του κόστους, οι Βρυξέλλες προκρίνουν τη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης για τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο, ενώ παράλληλα έχουν χαλαρώσει τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές επιδοτήσεις.

Στο τραπέζι η αναβολή του ευρωπαϊκού νόμου για το μεθάνιο

Ένα ακόμη ζήτημα που συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εκπομπές μεθανίου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ζητήσει από τις Βρυξέλλες μια σειρά διευκολύνσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αναβολή κατά έναν χρόνο της έναρξης ισχύος της ευρωπαϊκής οδηγίας για το μεθάνιο, ένα ιδιαίτερα ρυπογόνο αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Με βάση τη συγκεκριμένη οδηγία, από το 2027 οι εταιρείες που εισάγουν υδρογονάνθρακες στην Ευρώπη θα υποχρεούνται να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην αναβολή της εφαρμογής του μέτρου. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η αναβολή δεν πρόκειται να συμβάλει στη μείωση των τιμών, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει νέα υποχώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα.

Η ανησυχία για τις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν και τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί η τιμή του καυσίμου στην αμερικανική αγορά.

Ο εξηλεκτρισμός ως μακροπρόθεσμη λύση

Πέρα από την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να προωθεί τη σταδιακή μετάβαση σε μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη θέρμανση.

Ο στόχος των Βρυξελλών είναι να διπλασιαστεί έως το 2040 το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας, ώστε να φτάσει το 46%.

Ωστόσο, εδώ και αρκετά χρόνια το ποσοστό παραμένει περίπου στο 23%. Μεταξύ των λόγων που δυσκολεύουν την επίτευξη του στόχου είναι το υψηλότερο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το φυσικό αέριο, αλλά και η αργή απεξάρτηση των κτιρίων και των μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο ζητούν να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ένας δεσμευτικός στόχος για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετά το 2030.