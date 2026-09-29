Στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 το Your Directors Club (YDC) φιλοξένησε το θεσμοθετημένο Lunch Circle «The Next Normal of Trust: Building Authenticity in the Digital Era», με κεντρικό θέμα την εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία και επιχειρηματικότητα.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα προνόμια που προσφέρει το YDC στα μέλη του, όπως η έκπτωση 10% στα δίδακτρα του Executive MBA του Alba Graduate Business School και οι προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες υγείας μέσω της Affidea.

Ο Ηλίας Νικολαϊδης, Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις, παρουσίασε τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών για την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Μόλις το 14% των Ελλήνων θεωρεί τους περισσότερους ανθρώπους άξιους εμπιστοσύνης, με την οικογένεια και το στενό προσωπικό κύκλο να συγκεντρώνουν την υψηλότερη εμπιστοσύνη, ενώ κυβέρνηση, κόμματα, ΜΜΕ και ΜΚΟ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ραγδαία (69% χρήσης), με τους Ελληνες να αναγνωρίζουν τα οφέλη της αλλά και τους κινδύνους όπως η παραπληροφόρηση και η μείωση της κριτικής σκέψης.

Η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε ότι η χαμηλή εμπιστοσύνη οφείλεται σε συνδυασμό αδύναμων θεσμών, πολιτισμικών χαρακτηριστικών και εξωτερικών συνθηκών, με κοινή διαπίστωση ότι η εμπιστοσύνη δεν έχει έναν «ιδιοκτήτη» και απαιτεί συλλογική δράση.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τον ρόλο του Your Directors Club ως σημείο συνάντησης ηγετικών στελεχών που επιδιώκουν να ανταλλάξουν ιδέες και να ενισχύσουν τις στρατηγικές τους δεξιότητες σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.

Το Your Directors Club υποστηρίζουν οι: Arval (Strategic Partner), NIO (Intelligent Mobility Partner), FedEx (Diamond Partner), Alba Graduate Business School (Golden Partner), Global Sustain (ESG Partner), SARGIA Partners (Coaching Partner), Euro2day και Day One (Media Partners).

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.yourdirectorsclub.com

[email protected]

Τηλ.: 210 8985869