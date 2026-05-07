Την εικόνα ενός κλάδου που αλλάζει εκ των έσω, με την τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάζει από την εμπειρία χρήστη έως τη δομή των ίδιων των επιχειρήσεων, μετέφερε ο Commercial Director της Stoiximan, Κώστας Διορέλης, μιλώντας στο Delphi Economic Forum σε πάνελ για τον ρόλο της AI στο επιχειρείν.

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην τεχνολογία ως εργαλείο, αλλά εστίασε στον τρόπο με τον οποίο αυτή μετασχηματίζει στην πράξη τη λειτουργία των εταιρειών. Στην περίπτωση της Stoiximan, η επίδραση είναι ήδη ορατή σε πολλαπλά επίπεδα.

Από τη μία πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει θετική επίδραση στη σχέση με τον πελάτη, επιτρέποντας τη δημιουργία μίας πιο στοχευμένης και προσωποποιημένης εμπειρίας για τον χρήστη. Από την άλλη, επηρεάζει το ίδιο το προϊόν, καθώς η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη πιο γρήγορων και αποτελεσματικών αποφάσεων. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε και στο κομμάτι του υπεύθυνου παιχνιδιού, όπου η AI αξιοποιείται για τον εντοπισμό συμπεριφορών που μπορεί να εξελιχθούν σε προβληματικές, πριν αυτές γίνουν εμφανείς.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η ουσιαστική αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο στις επιμέρους εφαρμογές, αλλά στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη καλεί τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Διαδικασίες που για χρόνια θεωρούνταν δεδομένες, πλέον δεν μπορούν να σταθούν στο ίδιο περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα και πιο προσβάσιμα, η συζήτηση μετατοπίζεται. Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως επισήμανε ο Κώστας Διορέλης, αυτό που τελικά θα κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία και, κυρίως, ο ρόλος του ανθρώπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Stoiximan επενδύει σε ένα «human-led AI» μοντέλο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι αυτόνομα, με τον άνθρωπο να έχει τον τελικό λόγο. Η μετάβαση αυτή δεν είναι στιγμιαία, αλλά εξελίσσεται σταδιακά, καθώς απαιτεί όχι μόνο τεχνολογικές προσαρμογές, αλλά κυρίως αλλαγή κουλτούρας.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η AI δεν έρχεται απλώς να βελτιώσει το υπάρχον μοντέλο, αλλά να το επαναπροσδιορίσει. Και σε αυτό το νέο περιβάλλον, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιος χρησιμοποιεί την τεχνολογία, αλλά ποιος καταφέρνει να προσαρμοστεί ταχύτερα σε αυτήν.