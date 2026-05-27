Ο Άντονι Γκόρντον, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η πρώτη μεταγραφή της Μπαρτσελόνα καθώς υπάρχει συμφωνία με τη Νιούκαστλ για 80 εκατ. ευρώ, ποσό που αρνήθηκε να δώσει η Μπάγερν Μονάχου.

Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να ενισχυθούν ενόψει της νέας σεζόν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το Champions League και είναι κοντά στην απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου εξτρέμ, ο οποίος τη φετινή αγωνιστική περίοδο είχε 17 γκολ και 5 ασίστ σε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Για τον Γκόρντον ενδιαφερόταν και η Μπάγερν Μονάχου, δεν ήταν διατεθειμένη όμως να δώσει τα 80 εκατ. ευρώ που ζητάει η Νιούκαστλ για να τον πουλήσει. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για τη Μπαρτσελόνα, η οποία έχει ήδη συμφωνήσει και με τον παίκτη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν, στη συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης για τους Άγγλους, αλλά δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσο υψηλό θα είναι αυτό.