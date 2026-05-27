Το απόλυτο είδωλο των ’90s, η γυναίκα που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με τον όρο της τηλεοπτικής «κακιάς», έκανε μια αναπάντεχη εμφάνιση που έγινε αμέσως viral. Η ηθοποιός Itatí Cantoral αποφάσισε να χαρίσει μια μοναδική στιγμή στους εκατομμύρια θαυμαστές της σειράς «Μαρία της γειτονιάς», ανεβάζοντας ένα βίντεο όπου μεταμορφώνεται ξανά στη θρυλική Σοράγια Μοντενέγρο, με τους Έλληνες χρήστες των social media να σπεύδουν μαζικά να αποθεώσουν τη Μεξικανή σταρ.

Η δημοφιλής ηθοποιός εμφανίστηκε στην κάμερα φορώντας ένα χαρακτηριστικό κόκκινο σύνολο, απόλυτα εναρμονισμένο με το στυλ του χαρακτήρα που άφησε εποχή, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο νόημα.

«Γεια σας, περιθωριακοί. Η Σοράγια επέστρεψε. Παρεμπιπτόντως, πού είναι η καταραμένη;», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο, χρησιμοποιώντας τις ατάκες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην pop κουλτούρα και συνεχίζουν να αναπαράγονται μέχρι σήμερα.

Το ντελίριο των Ελλήνων θαυμαστών για τη Σοράγια Μοντενέγρο

Η ανταπόκριση από την Ελλάδα ήταν άμεση και μαζική, καθώς η συγκεκριμένη τηλενουβέλα αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της χώρας στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση πήραν γρήγορα φωτιά, με τους Έλληνες φαν να θυμούνται τις επικές σκηνές της σειράς «Μαρία της γειτονιάς» και να αποδεικνύουν ότι, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, η δυναμική της Σοράγια Μοντενέγρο παραμένει απολύτως αξεπέραστη.

Η Itatí Cantoral αναβίωσε τον πιο εμβληματικό cult ρόλο της μεξικάνικης τηλεόρασης, προκαλώντας κύμα νοσταλγίας και εκατοντάδες σχόλια από το ελληνικό κοινό.