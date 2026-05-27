Μια σημαντική διπλωματική κίνηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη διεθνή σκακιέρα πραγματοποιεί η Μόσχα, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να εμφανίζεται πλέον ανοιχτός στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο επίσημες πηγές μέσα από το Κρεμλίνο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με τη ρωσική πλευρά να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έσπευσε να χαρακτηρίσει ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη σχετικά με την αναζήτηση των κατάλληλων προσώπων που θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ρόλο των διαμεσολαβητών με τη Ρωσία.



Η δήλωση αυτή δείχνει πρόθεση για αποκλιμάκωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.