Στα 41 εκατ. ευρώ, υπολογίζοντας και τον ΦΠΑ, θα φτάσει το τελικό κόστος για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης.

Με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το τελικό κόστος των νέων εγκαταστάσεων του Αθλητικού Ομίλου, θα φτάσει εντέλει σχεδόν τα 41 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ 24% (33 εκατ. ερυώ, συν 7,92 εκατ. ευρώ ΦΠΑ).

Χρηματοδότηση, που βάσει των όσων προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα του 2013, θα γίνει αποκλειστικά απ’ την ΑΕΠ Ελαιώνα, ήτοι την κοινοπραξία των τραπεζών στις οποίες έχει περιέλθει εδώ και χρόνια το εμπορικό Βωβού.

Από εκεί και πέρα, μετά την επικύρωση του ανάδοχου σχήματος («ΕΚΤΕΡ Α.Ε.»), οι πρώτοι μηχανικοί της εταιρείας θα εγκατασταθούν απ’ την Πέμπτη (28/5) στο εργοτάξιο όπου θα ανεγερθούν οι νέες εγκαταστάσεις του Α.Ο., ενώ σύντομα αναμένεται η άφιξη και των πρώτων μηχανημάτων για το πρώτο σκέλος των έργων.

Η δε έκδοση οικοδομικής άδειας αναμένεται να προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Πηγές κοντά στις εμπλεκόμενες πλευρές αναφέρει πως αυτό θα γίνει το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου, προκειμένου να αρχίσουν να «τρέχουν» τα έργα, τα οποία βάση της σύμβασης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Κάτι που είχε επιβεβαιώσει και η ανακοίνωση των τριών πλευρών το πρωί της Τετάρτης (27/5) επισημαίνοντας πως «…η έκδοση της οικοδομικής άδειας βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα».

Επίσης, όπως ανέφεραν στην κοινή ανακοίνωσή τους ο Δήμος Αθηναίων, η ΑΕΠ Ελαιώνα και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Η ανάδειξη του αναδόχου σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης υλοποίησης ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό και σημαντικό καταλύτη για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Βοτανικού.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, μιας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στην Αθήνα, με στόχο τη δημιουργία δύο σύγχρονων μητροπολιτικών πόλων αθλητισμού, αναψυχής και πολιτισμού στον Βοτανικό και στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η εποικοδομητική συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, της ΑΕΠ Ελαιώνα, του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και του σχεδιασμού του έργου, έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή πρόοδό του.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα αναπτύσσεται σε έξι επίπεδα, με συνολική επιφάνεια περίπου 16.500 τ.μ., και σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών αθλημάτων, τόσο σε επίπεδο προπόνησης όσο και αγωνιστικής δραστηριότητας.

Περιλαμβάνει κεντρικό κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες και διοργανώσεις, βοηθητικό προπονητήριο, ανοικτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, εξειδικευμένους χώρους προπόνησης και αποκατάστασης, και πλήρες σύνολο υποστηρικτικών λειτουργιών.

Η ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ισότιμα η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, έχει αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση της μελέτης και κατασκευής του έργου, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως τη δέσμευσή τους να υποστηρίζουν έργα αστικής ανάπλασης και κοινωνικών υποδομών στρατηγικής σημασίας».