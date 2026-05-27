Η Μέττε Μάριτ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας μετά τις δηλώσεις του πρίγκιπα Χαακόν, ο οποίος παραδέχθηκε δημόσια πως η κατάσταση της υγείας της έχει επιβαρυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Όσλο, μετά την απονομή του βραβείου Abel, ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου ανέφερε:

«Η πριγκίπισσα διάδοχος είναι σοβαρά άρρωστη και πιστεύω πως το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί λίγο η κατάσταση της. Γι’ αυτό ανησυχώ για την υγεία της. Χρησιμοποιεί οξυγόνο στην καθημερινότητά της και αυτό τη βοηθά κάπως».

Η 52χρονη πριγκίπισσα είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση το 2018 και πλέον βρίσκεται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Ο Χάακον εξήγησε πως δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την επέμβαση.

«Αυτό εξαρτάται από τους γιατρούς, είναι ιατρικό θέμα. Εκείνοι θα αποφασίσουν πότε πρέπει να γίνει και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της έχει χειροτερέψει αρκετά».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μέττε Μάριτ

Η τελευταία εμφάνιση της Μέττε Μάριτ έγινε στις 17 Μαΐου, κατά τους εορτασμούς για την Ημέρα του Συντάγματος της Νορβηγίας.

Η πριγκίπισσα βρέθηκε στη βασιλική κατοικία Σκάουγκουμ, κοντά στο Όσλο, φορώντας ρινική συσκευή υποστήριξης αναπνοής και χρησιμοποιώντας οξυγόνο.

Σε φωτογραφίες από την εκδήλωση φαίνεται καθισμένη σε σκαμπό, έχοντας δίπλα της τον πρίγκιπα Χάακον και τον γιο τους, Σβέρε Μάγκνους.

Τι είναι η πνευμονική ίνωση

Η πνευμονική ίνωση είναι χρόνια και ανίατη νόσος, η οποία προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσκολεύει σταδιακά την αναπνοή.

Ο καθηγητής Μάρτιν Χολμ από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet είχε δηλώσει πριν από λίγους μήνες:

«Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο όπου η μεταμόσχευση πνεύμονα θα είναι απαραίτητη και γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες ώστε να καταστεί δυνατή όταν έρθει η στιγμή».

Δύσκολη περίοδος για τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

Την ίδια ώρα, η νορβηγική βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη και με άλλες πιέσεις.

Η Μέττε Μάριτ περιμένει την απόφαση για την υπόθεση του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος δικάστηκε για υπόθεση βιασμού και αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, τις οποίες αρνείται.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα είχε δεχθεί δημόσια πίεση για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας Χάακον σχολίασε σχετικά:

«Ήθελε να ξεκαθαρίσει τη σχέση και την επαφή που είχε με τον Έπσταϊν. Νομίζω πως το έκανε με καλό τρόπο σε εκείνη τη συνέντευξη».

Προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν και ο βασιλιάς Χάραλντ με τη βασίλισσα Σόνια, η οποία έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της λόγω καρδιακής αρρυθμίας.