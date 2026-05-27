Νέα δημοσιεύματα στην Ισπανία την Τετάρτη (27/5) συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Μπράιαν Χιλ της Τζιρόνα, ο οποίος ήταν στη λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το περσινό καλοκαίρι αλλά το θέμα δεν είχε προχωρήσει.

Το όνομα του 25χρονου Ισπανού εξτρέμ έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» τις τελευταίες μέρες και την Τετάρτη (27/5) τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρονται ξανά στο θέμα, κάνοντας λόγο για επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όπως αναφέρουν, άνθρωπος του Ολυμπιακού μίλησε πρόσφατα με τους εκπροσώπους του Χιλ για να ενημερωθεί σχετικά με τις σκέψεις του παίκτη για το μέλλον του, καθώς θεωρείται δεδομένη η αποχώρησή του από την Τζιρόνα μετά τον υποβιβασμό της στη 2η Κατηγορία.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Ισπανός εξτρέμ έχει ως προτεραιότητα τη μεταγραφή σε ομάδα της La Liga ή της Premier League, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως ο Ολυμπιακός δεν έχει ελπίδες για την απόκτησή του, αν αποφασίσει να κινηθεί επισήμως κάνοντας πρόταση.

Ο Χιλ αρέσει πολύ στον Μεντιλίμπαρ καθώς ήταν στη λίστα των «ερυθρόλευκων» και το περσινό καλοκαίρι, χωρίς όμως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις τότε.