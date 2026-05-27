Την απόφαση να ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές της υποχρεώσεις πήρε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία απέκτησε το πτυχίο της στην Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία σε ηλικία 63 ετών, παρακινούμενη από τις εξαγγελίες για τις διαγραφές στα ανώτατα ιδρύματα. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε το παρασκήνιο πίσω από την επιστροφή της στα έδρανα, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε μια συνάδελφός της σε αυτή την εξέλιξη.

Αναφερόμενη στην απόφασή της, η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν υπήρχαν άλλα χρονικά περιθώρια για καθυστερήσεις.

«Πήρα το πτυχίο μου και στην Ελληνική και στην Αγγλική Φιλολογία, παρακαλώ. Τώρα το έχω στο χέρι. Νιώθω καλά. Δεν το περίμενα κι εγώ να γίνει. Το πήρα απόφαση και έγινε. Είχα αφήσει τρία μαθήματα και όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές είπα ότι δεν έχω πια περιθώρια. Συναντήθηκα με τη Δανάη Λουκάκη, που της χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την ηθοποιό και φίλη, η οποία μου είπε “τελείωνε, πήγαινε να το πάρεις” και έτσι με ώθησε», είπε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

«Ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφοιτώ»

Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η δημιουργός επέλεξε να μοιραστεί το γεγονός με μια λιτή και άκρως προσωπική φράση.

Σχολιάζοντας την ανάρτησή της, η οποία συνοδευόταν από τη λεζάντα «Μπαμπά, πήρα πτυχίο», η Δήμητρα Παπαδοπούλου στάθηκε στη μεγάλη επιθυμία που είχε ο πατέρας της να τη δει να ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα.

«Ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφοιτώ, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί υπήρχε εκκρεμότητα μεγάλη από εκεί και την έκλεισα. Αν υπάρχει ψυχή είναι χαρούμενη. Αν δεν υπάρχει είμαι εγώ χαρούμενη», συμπλήρωσε στη συνέχεια των δηλώσεών της.