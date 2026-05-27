Σε ένα θερμοκήπιο φέρεται να έκρυβε τα τέσσερα παιδιά της η 25χρονη Ρομά από την Κρήτη η οποία μαζί με τον Πακιστανό σύντροφό της κατηγορούνται για την κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Η μητέρα μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη του θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί, σε άθλιες συνθήκες.

Όπως επεσήμανε η ίδια η μητέρα κατά την απολογία της χθες στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να εργαστεί.

Νέες πληροφορίες, όπως μεταδίδει το flashnews αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την Αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους εκεί μέσα.

Το ζευγάρι που ζούσε στην Κρήτη αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν για διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα που τους βαραίνουν.

Χθες, η μητέρα δικάστηκε για ψευδή κατάθεση και καταδικάστηκε σε τρία έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή.

Εικόνες από το θερμοκήπιο

«Μυστήριο» με τα παιδιά

Αναφορικά με τα παιδιά της γυναίκας, έρχεται στο φως της δημοσιότητας ότι το 10 μηνών παιδάκι, ένα από τα άλλα τρία, τα οποία προσωρινά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, ανήκει στην αδερφή της και το απέκτησε μαζί με τον τωρινό Πακιστανό σύντροφο της 25χρονης, που κατηγορείται.

Υπάρχουν και η υπόθεση των άλλων δύο παιδιών όπου δεν έχει βρεθεί πιστοποιητικό θανάτου και υπάρχουν ερωτήματα για το τι έχουν απογίνει.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε στο Live News πως καλύπτει μυστήριο την τύχη των δύο αδερφών του κοριτσιού, καθώς επίσημα κανείς δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί. Η μητέρα τους υποστηρίζει ότι είναι νεκρά, εντούτοις αυτό δεν επιβεβαιώνεται κάπως. Έτσι, εξετάζονται και τα σενάρια να είναι ζωντανά, αλλά και να έχουν πουληθεί.

Εφόσον τα παιδιά ζουν, το ένα σήμερα θα είναι 9 ετών κανονικά και το άλλο 2 ετών, γεννημένο το 2024. Για τα δύο αυτά παιδιά δεν υπάρχει ούτε πιστοποιητικό γέννησης.

«Πρόκειται για μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία με απρόβλεπτες διαστάσεις που πρέπει να ομολογήσουν όλοι ότι ξέφυγε από τα ραντάρ του κράτους, κοινωνικής προστασίας με μεγάλα θύματα τέσσερα παιδιά, τα οποία είναι στα νοσοκομεία. Το ένα ψυχοραγούσε, ευτυχώς θα σωθεί και έχουμε δύο παιδιά που αγνοούνται. Γιατί το λέω αυτό. Η μητέρα, αυτή η μητέρα αν είναι δυνατόν να την πεις μητέρα, έχει κάνει πέντε τοκετούς στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου. Και ένα τοκετό έχει κάνει η αδερφή της με κοινό πατέρα. Ο Θεός να τον κάνει πατέρα, αλλά πατέρας. Έξι παιδιά και εμείς γνωρίζουμε για τέσσερα», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιανννάκος.

«Ένα που είναι στην εντατική μετά από βάναυση κακοποίηση και τρία στα Χανιά, όπου δεν θα έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο, αλλά σε προνοιακή μονάδα, γιατί δεν έχουν καμία δουλειά σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Τα δύο άλλα παιδιά που γεννήθηκαν είναι δυνατόν να χάθηκαν κατά τον θηλασμό όπως λένε; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ιατρικό πιστοποιητικό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ταφή στα παιδιά αυτά; Τι, εξαφανίστηκαν τα παιδιά αυτά;», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Δεν προκύπτει από κανένα νοσοκομείο, ότι τα παιδιά αυτά διεκομίστηκαν νεκρά. Ιδιώτης γιατρός δεν μπορεί να δώσει πιστοποιητικό θανάτου σε αιφνίδιο θάνατο, πρέπει να ειδοποιήσεις την αστυνομία. Θα το ξέραμε αυτό αν είχε γίνει. Είτε είναι ζωντανά, είτε τα έχουν θάψει κάπου, είτε πουλήθηκαν», πρόσθεσε στη συνέχεια.