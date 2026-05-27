Στην εποχή που η Ιατρική βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες τομές της ιστορίας της, η συζήτηση για το μέλλον της φροντίδας υγείας αποκτά νέο, βαθύτερο νόημα. Η καρδιά, οι καρδιοπάθειες, η πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα υγείας και ο ρόλος που καλείται να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη στην Ιατρική, ήταν τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος στη συνέντευξη με έναν από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες παγκοσμίως: τον καθηγητή Καρδιολογίας και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, Πάνο Βάρδα.

«Μέσα σε πενήντα χρόνια πρακτικά δεν θα υπάρχουν άνθρωποι γιατροί», μας είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο Ιατρικής έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως τόνισε, «είναι αναπόφευκτη η μοίρα της Ιατρικής να αλλάξει δραματικά τα επόμενα χρόνια», ενώ συμπλήρωσε με νόημα: «Εάν σε κάτι θα είναι φοβερή η τεχνητή νοημοσύνη, είναι στην ανθρώπινη περίθαλψη και υγεία».

Ο καθηγητής μίλησε για την είσοδο της επιστήμης στη «μετακλινική Ιατρική», όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να αναγνωρίζει στοιχεία αόρατα ακόμη και στο πιο εκπαιδευμένο ανθρώπινο μάτι. «Το μάτι της τεχνητής νοημοσύνης βλέπει άλλα πράγματα από αυτό που βλέπουν οι γιατροί», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανοίγοντας έναν διάλογο για το πώς ο άνθρωπος και η μηχανή θα συνυπάρξουν στο μέλλον της θεραπευτικής πράξης.

Στο σημερινό επεισόδιο του Vidcast, ακούμε την αγωνία του για τον ασθενή που παραμένει στο επίκεντρο, και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει η Ιατρική των επόμενων δεκαετιών. Μια συνέντευξη που δεν είναι απλώς ενημερωτική, είναι αποκαλυπτική.