Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα ο πρώην παίκτης του «Survivor», Κώστας Παπαδόπουλος καθώς κατηγορείται για ξυλοδαρμό ανηλίκου, ο οποίος μπήκε μέσα στο ζαχαροπλαστείο του και έκλεψε την τσάντα της μητέρας του και ένα κινητό τηλέφωνο μιας εργαζόμενης.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τόνισε ότι δεν χτύπησε ποτέ τον ανήλικο, ο οποίος έκανε 10 ράμματα στο κεφάλι.

«Τα παιδιά αυτά είναι Ρομά. Μέσα σε 24ώρες μπήκαν τρεις φορές στο μαγαζί. Την τρίτη φορά πήραν το κινητό της πωλήτριας. Με πήρε από το σταθερό η πωλήτρια και με ενημέρωσε. Εγώ από την προηγούμενη μέρα που είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς μου, ήξερα τη διαδρομή που κάνουν, γιατί μάζεψα την τσάντα από τα σκουπίδια, την ταυτότητα, την κάρτα, τα κλειδιά από το σπίτι της. Ήξερα τη διαδρομή που κάνουν. Έτρεξα με το αυτοκίνητο και τους έπιασα 100-200 μέτρα πιο κάτω. Δεν τον χτύπησα. Αυτοί ήταν πέντε. Όταν έτρεξα να τους πιάσω, αυτός έπεσε κάτω και τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Τον πήρα και τον έβαλα στο αυτοκίνητό μου για να τον πάω στην ασφάλεια. Είδα μετά από τον καθρέφτη ότι από τη μια μεριά έβγαζε αίμα. Το χτύπημα είναι από την πτώση, όχι από μένα. Αν τον χτύπαγα, θα είχε μώλωπες», ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος.

«Είναι ένα παιδί 14 ετών με βαρύ ποινικό μητρώο. Τον άφησα να φύγει, γιατί μου το ζήτησε. Τα δικαστήρια είναι δυο, η δική μου καταγγελία προς εκείνον έχει πάρει αναβολή για του χρόνου γιατί είναι ανήλικος. Η δική του καταγγελία προς εμένα θα γίνει τώρα», συμπλήρωσε στη συνέχεια.