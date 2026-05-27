Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, ανακοίνωσε από το κοινοβούλιο την πρόθεση της κυβέρνησής του να ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, και τη μακρόχρονη διακυβέρνησή του. Ο Μάγιαρ και το κεντροδεξιό κόμμα Tisza εξασφάλισαν στις εκλογές του προηγούμενου μήνα πλειοψηφία δύο τρίτων, αποκτώντας τη δυνατότητα να ανατρέψουν βασικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο εξουσίας του Όρμπαν.

Η νέα κυβέρνηση έχει θέσει ως βασική πολιτική προτεραιότητα τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν τον Όρμπαν, το εθνικιστικό-λαϊκιστικό κόμμα Fidesz και επιχειρηματικούς κύκλους που συνδέονται με το προηγούμενο κυβερνητικό σύστημα. Ο Πέτερ Μάγιαρ ανακοίνωσε τη δημιουργία έξι ερευνητικών επιτροπών, οι οποίες θα εξετάσουν υποθέσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση Όρμπαν, με ιδιαίτερη έμφαση στη φερόμενη υπεξαίρεση δημόσιων πόρων μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό αστυνομική διερεύνηση και, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ενδέχεται να αφορά ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μάγιαρ ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι να αποκαλυφθούν όλες οι περιπτώσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας της προηγούμενης περιόδου. Όπως δήλωσε, «ο ουγγρικός λαός έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι επωφελήθηκαν από τους πόρους του, ποιοι υπεξαίρεσαν χρήματα και ποιοι κέρδισαν από τις αδυναμίες της κοινωνίας».

Κατά τη διάρκεια της 16χρονης παραμονής του στην εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν είχε δεχτεί έντονη κριτική από πολιτικούς αντιπάλους και οργανώσεις για φερόμενη κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων και για ευνοϊκή μεταχείριση συγγενών και επιχειρηματικών συνεργατών μέσω κρατικών συμβάσεων υψηλής αξίας. Παράλληλα, κατηγορήθηκε ότι αξιοποίησε την κρατική εξουσία για την αποδυνάμωση δημοκρατικών θεσμών και μηχανισμών ελέγχου, με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανακοινώσει το 2022 ότι η Ουγγαρία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται πλήρως δημοκρατικό κράτος.

Η κυβέρνηση Πέτερ Μάγιαρ προωθεί επίσης συνταγματική αναθεώρηση για τον περιορισμό της θητείας του πρωθυπουργού στα οκτώ χρόνια, ρύθμιση που θα ισχύει και για τον ίδιο τον σημερινό πρωθυπουργό. Αν η τροπολογία εγκριθεί, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υπηρέτησε τέσσερις συνεχόμενες θητείες, δεν θα μπορεί να επιστρέψει στο αξίωμα του πρωθυπουργού. Ο Πέτερ Μάγιαρ υποστήριξε ότι κανένα εκλεγμένο πρόσωπο δεν πρέπει να θεωρεί την εξουσία μόνιμο δικαίωμα, τονίζοντας ότι η απεριόριστη παραμονή στην εξουσία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λογοδοσίας μέσα σε ένα δημοκρατικό σύστημα.

Μία ακόμη έρευνα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αφορά την υπόθεση χάρης που είχε απονείμει η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Καταλίν Νόβακ, σε συνεργό υπόθεσης παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, εξέλιξη που είχε οδηγήσει στην παραίτησή της το 2024. Παράλληλα, ο Μάγιαρ δεσμεύθηκε να προχωρήσει στη διάλυση της Υπηρεσίας Προστασίας Κυριαρχίας της Ουγγαρίας, ενός οργανισμού που είχε ιδρυθεί από την κυβέρνηση Όρμπαν το 2023 με αρμοδιότητα την έρευνα μη κυβερνητικών οργανώσεων, μέσων ενημέρωσης και πολιτικών κομμάτων για ζητήματα ξένης επιρροής.

Ο νέος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην κατάργηση πολιτικών προνομίων που απολάμβαναν κρατικοί αξιωματούχοι κατά την περίοδο Όρμπαν, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων στους μισθούς του πρωθυπουργού, υπουργών, στελεχών κρατικών επιχειρήσεων και βουλευτών.