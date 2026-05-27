Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, με τα στοιχεία να δείχνουν όχι μόνο αύξηση της απασχόλησης, αλλά και ουσιαστική μεταβολή στο είδος των θέσεων που δημιουργούνται. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί συνολικά 563.000 θέσεις εργασίας, εξέλιξη που αποτυπώνει τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και μια βαθύτερη μετατόπιση προς επαγγέλματα με υψηλότερες απαιτήσεις και καλύτερες αποδοχές.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η αγορά δεν ζητά πλέον απλώς περισσότερους εργαζομένους, αλλά προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τους κλάδους που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Στην κορυφή βρίσκεται ο τομέας της πληροφορικής και ειδικότερα ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής. Από το 2019 έχουν δημιουργηθεί 25.066 νέες θέσεις σε αυτούς τους κλάδους, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 107%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, που δείχνει τη στροφή της οικονομίας προς την τεχνολογία. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και επαγγέλματα που σχετίζονται με τη στελέχωση επιχειρήσεων, όπως οι recruiters και οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες καλούνται να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό.

Ιδιαίτερα έντονη είναι όμως και η ανάπτυξη στον κλάδο των κατασκευών που είχε «παγώσει» τον καιρό των μνημονίων και εν μέρει την περίοδο της πανδημίας. Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 49.267, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 88%. Η επιστροφή μεγάλων έργων και επενδύσεων σε ακίνητα έχει αναζωογονήσει εμφανώς τον συγκεκριμένο τομέα με την τάση να δείχνει πως αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Σημαντική άνοδο παρουσιάζει όμως και η φαρμακοβιομηχανία, όπου έχουν προστεθεί 6.531 θέσεις εργασίας, καταγράφοντας αύξηση 61%. Ο κλάδος ενισχύεται σταθερά, καθώς συνδέεται με την έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας.

Αντίστοιχα, ο τομέας των logistics και των υπηρεσιών πληροφορίας εμφανίζει ισχυρή δυναμική, με 30.934 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 έως και σήμερα, δηλαδή αύξηση 34%. Η ανάπτυξη αυτή σχετίζεται άμεσα με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης δεδομένων.

Στον χώρο της υγείας, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, έχουν δημιουργηθεί 26.450 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνοντας εδώ αύξηση 32%. Η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και η ενίσχυση των ιδιωτικών δομών συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή την τάση. Τέλος, η βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της απασχόλησης, με 66.041 επιπλέον θέσεις εργασίας και αύξηση 22%. Παρά το χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με άλλους κλάδους, η συμβολή της σε απόλυτους αριθμούς είναι από τις μεγαλύτερες – αν όχι η μεγαλύτερη.

Το βασικό συμπέρασμα από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται. Οι θέσεις που αυξάνονται περισσότερο είναι εκείνες που απαιτούν εξειδίκευση, τεχνικές γνώσεις και υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς (η πληροφορική και οι υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων) έχουν ήδη ξεπεράσει τους 60.000 εργαζομένους και θεωρούνται από τους πλέον υποσχόμενους για τα επόμενα χρόνια. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στους μισθούς. Τα υψηλότερα εισοδήματα καταγράφονται σε συγκεκριμένους κλάδους, όπου η εξειδίκευση παίζει καθοριστικό ρόλο. Στα χρηματοοικονομικά, ο μέσος μεικτός μισθός φτάνει τα 2.940 ευρώ, με συνολικά 39.162 εργαζομένους. Στον τομέα της ενέργειας, οι αποδοχές διαμορφώνονται στα 2.613 ευρώ, με 23.071 εργαζομένους.

Στον κλάδο της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο μέσος μισθός αγγίζει τα 2.324 ευρώ και αφορά 48.515 εργαζομένους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τομέα. Σημαντικές αποδοχές καταγράφονται και στην έρευνα και ανάπτυξη, όπου οι μισθοί φτάνουν κατά μέσο όρο τα 2.175 ευρώ για 12.023 εργαζομένους, καλύπτοντας πεδία όπως η βιοτεχνολογία, οι φυσικές επιστήμες και οι κοινωνικές μελέτες. Στη φαρμακοβιομηχανία, οι μέσες αποδοχές ανέρχονται στα 2.108 ευρώ και αφορούν 17.272 εργαζομένους, γεγονός που κατατάσσει τον κλάδο ανάμεσα στους πιο καλά αμειβόμενους της οικονομίας. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η βιομηχανία, καθώς μεγάλο μέρος των κλάδων με υψηλότερους μισθούς προέρχεται από τη μεταποίηση. Από τους 46 κλάδους που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο αποδοχών, οι 20 ανήκουν στη βιομηχανία, δηλαδή περίπου το 43%. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη σημασία της παραγωγικής βάσης της οικονομίας.

Το Συνέδριο του Newsbeast στο The Ilisian

Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτητα, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέα μοντέλα ηγεσίας και η ελληνική οικονομία καλείται να απαντήσει σε κρίσιμες προκλήσεις, το Newsbeast ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της εργασίας, της ανάπτυξης και του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.

Το συνέδριο «Ηγεσία & Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο» έρχεται να αναδείξει ένα ζήτημα που βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της οικονομικής και κοινωνικής συζήτησης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της χωρίς στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, το χάσμα δεξιοτήτων, οι αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το brain drain, οι προοπτικές brain gain, αλλά και το δημογραφικό, διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν -από εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, της πολιτείας και της αγοράς εργασίας- οι προκλήσεις και οι λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

The Ilisian, 28.5.2026

