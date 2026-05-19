Συνέδριο με θέμα «Ηγεσία & Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο» διοργανώνει το Newsbeast την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο The Ilisian, σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτητα, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέα μοντέλα ηγεσίας και η ελληνική οικονομία καλείται να απαντήσει σε κρίσιμες προκλήσεις, το Newsbeast ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της εργασίας, της ανάπτυξης και του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.

Το συνέδριο έρχεται να αναδείξει ένα ζήτημα που βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της οικονομικής και κοινωνικής συζήτησης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της χωρίς στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, το χάσμα δεξιοτήτων, οι αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το brain drain, οι προοπτικές brain gain, αλλά και το δημογραφικό, διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν -από εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, της πολιτείας και της αγοράς εργασίας- οι προκλήσεις και οι λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Το συνέδριο θα εστιάσει σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Υπάρχει ο «τέλειος εργοδότης»; Και ποια χαρακτηριστικά κάνουν έναν οργανισμό πραγματικά ελκυστικό;

Πώς συνεργάζονται αποτελεσματικά διαφορετικές γενιές εργαζομένων και πώς προσαρμόζεται η ηγεσία σε διαφορετικές εργασιακές κουλτούρες;

Τεχνητή νοημοσύνη και μέλλον της εργασίας: Ποιες θέσεις εργασίας μετασχηματίζονται, ποιες δεξιότητες αποκτούν αξία και πώς προετοιμάζονται οι οργανισμοί για τη νέα πραγματικότητα;

Πώς η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση γεννήσεων επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού; Ποιες οι στρατηγικές των επιχειρήσεων;

Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί έρευνα της Randstad για την ελληνική αγορά εργασίας.

Η καινοτομία του συνεδρίου: Συζητήσεις one to one

Σε μια εποχή συνεχών ανατροπών, η μεγάλη καινοτομία του συνεδρίου «Ηγεσία & Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο» είναι η μορφή με την οποία θα αναπτυχθεί ο διάλογος στη σκηνή. Όλοι οι ομιλητές θα συμμετάσχουν σε one to one συνεντεύξεις με έμπειρους δημοσιογράφους, δίνοντας στη συζήτηση μεγαλύτερη αμεσότητα, ουσία και βάθος. Ένα πιο ζωντανό, δημιουργικό και στοχευμένο περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων.

Οι ομιλητές του συνεδρίου

Προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και επικοινωνιακό χώρο θα συμμετάσχουν στις one to one συζητήσεις, φωτίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας.

Από τον πολιτικό κόσμο, στο συνέδριο θα συμμετάσχουν η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νοτίου Τομέα και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, καθώς και η Έφη Αχτσιόγλου, εργατολόγος, πρώην Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος θα τιμηθεί για την πολυετή προσφορά του στο ελληνικό επιχειρείν και θα συμμετάσχει σε μια ουσιαστική συζήτηση για την επιχειρηματικότητα, την παραγωγικότητα, την αγορά εργασίας και τον ρόλο των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ο Δημήτρης Μιχόπουλος, ως ο Conference Thought Igniter, θα παρεμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, μαζί με τον Διευθυντή του Newsbeast, Βίκτωρα Μοντζέλλι, συνδέοντας τις επιμέρους συζητήσεις με τα μεγάλα ερωτήματα που διαμορφώνουν το μέλλον της ηγεσίας και της εργασίας. Μέσα από τη διεθνή εμπειρία του στη διαχείριση κρίσεων και στο mentoring ηγετών παγκόσμιας επιρροής ο Δ. Μιχόπουλος θα αναδείξει με διορατικότητα και βάθος τις προκλήσεις που γεννιούνται εκεί όπου η τεχνολογία, η ανθρώπινη κρίση και η ευθύνη της ηγεσίας συναντώνται.

Τις απόψεις τους και τις ιδέες τους θα μοιραστούν επί της σκηνής ο Νίκος Σαλακάς, Chief of Corporate Center & General Counsel της Alpha Bank, η Πέπη Σταμάτη, Chief People & Corporate Affairs Officer της AEGEAN, η Ιωάννα Δρέττα, CEO της Reds – Όμιλος Ελλάκτωρ, Πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και Πρόεδρος της Marketing Greece, η Μαρίνα Κουταρέλλη, CEO της Communication Lab, ο Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, η Άννα Ροκοφύλλου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, η Αλεξάνδρα Πάλλη, Πρόεδρος του CSR Hellas, ο Ηλίας Γαληνός, Founder & Partner Consultant / Coach της The Flow Partners, η Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της RSM International και Chairperson του European Regional Council της RSM, ο Κωνσταντίνος Πάζαλος, Co-founder και CEO της ODYX, η Γιώτα Δούκα, Managing Director Lisis-Stegis. Την έρευνα θα παρουσιάσει εκπρόσωπος της Randstad και θα την αναλύσει μαζί με τον Κωστή Καπόπουλο, Co-Founder της W2 Strategy.

Μια διαφορετική συζήτηση θα διεξαχθεί με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο δημοφιλής παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με το προσωπικό του στιλ, την αμεσότητα και την ιδιαίτερη επικοινωνιακή του προσέγγιση, θα συμβάλει με τη δική του οπτική διάσταση στον διάλογο γύρω από την ηγεσία, την εργασία και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Δημοσιογραφική ομάδα

Έμπειροι δημοσιογράφοι θα συντονίσουν τις συζητήσεις στη σκηνή του The Ilisian. Σία Κοσιώνη, Νίκος Φιλιππίδης, Χρήστος Κώνστας, Αλεξία Τασούλη, Γιώργος Λαμπίρης, Χάρης Ντιγριντάκης, Σάββας Γουλόπουλος και Γεώργιος Σαρρής θα θέσουν ερώτημα και προβληματισμούς.

Το Συνέδριο του Newsbeast απευθύνεται σε CEOs, Managing Directors, C-Level στελέχη, HR Directors, επικεφαλής και συμβούλους επιχειρήσεων, αλλά και θεσμικούς φορείς. Περισσότεροι από 200 προσκεκλημένοι σύνεδροι θα παρακολουθήσουν διά ζώσης τη διοργάνωση, ενώ το συνέδριο θα καλυφθεί με ζωντανή εικόνα από το Newsbeast και live blogging από χώρο της εκδήλωσης, μεταφέροντας τον παλμό των συζητήσεων. Παράλληλα, στο ειδικά διαμορφωμένο δημοσιογραφικό booth, ο πολιτικός και ο επιχειρηματικός κόσμος θα αποτελέσει μέρος του γόνιμου διαλόγου για την επόμενη μέρα στην αγορά εργασίας και τον ρόλο που διαδραματίζει η ηγεσία.

Tο Newsbeast ενισχύει τον ρόλο του ως σύγχρονο ενημερωτικό μέσο που δεν περιορίζεται στην καταγραφή των εξελίξεων. Επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα που καθορίζουν την οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί το συνέδριο «Ηγεσία & Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο» δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Αφορά την ανάπτυξη της χώρας, την προοπτική των νέων, την επιστροφή των ταλέντων, τη βιωσιμότητα του παραγωγικού μοντέλου και, τελικά, το μέλλον της Ελλάδας.