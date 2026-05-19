Η παρουσία του Ινιάκι Ιμπάνιεθ στην Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο όπου όλα γύρω από τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν παραμένουν ανοιχτά, με βασική εκκρεμότητα τη συνάντηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μετά την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βάσκος τεχνικός απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις για το μέλλον του, υπενθυμίζοντας ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και αφήνοντας να εννοηθεί πως επίκεινται ουσιαστικές παρεμβάσεις στο ρόστερ.

Σε αυτή τη φάση, δύο στοιχεία θεωρούνται δεδομένα. Πρώτον, το πολυαναμενόμενο ραντεβού με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται εκτός Ελλάδας και αναμένεται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, ο ερχομός του Ιμπάνιεθ στη χώρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, χωρίς ωστόσο να συνδέεται – τουλάχιστον προς το παρόν – με κάποιο ζήτημα αποχώρησης ή ανατροπής στο θέμα προπονητή. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ενεργό συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο και το βασικό ζητούμενο φαίνεται να είναι ο καθορισμός των όρων πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η επόμενη αγωνιστική περίοδος.

Ο ίδιος ο προπονητής έχει πλέον διαπιστώσει ότι το υπάρχον ρόστερ χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα σε αρκετές θέσεις, ενώ η διοίκηση καλείται να κινηθεί άμεσα τόσο για μεταγραφικούς στόχους όσο και για τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν ως δανεικοί.

Ο χρόνος, άλλωστε, πιέζει. Αν δεν υπάρξει ευνοϊκή εξέλιξη μέσω της Άστον Βίλα, η καλοκαιρινή προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου, γεγονός που περιορίζει αισθητά τον χρόνο ξεκούρασης των παικτών μετά την απώλεια του τίτλου και δημιουργεί ένα διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η άφιξη του εκπροσώπου του Μεντιλίμπαρ λειτουργεί περισσότερο ως ένδειξη ότι οι διαδικασίες σχεδιασμού επιταχύνονται, παρά ως προάγγελος κάποιας δραματικής εξέλιξης. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, με τον Ολυμπιακό να καλείται να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν τη φυσιογνωμία της νέας ομάδας.