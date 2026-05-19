Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στη δυτική χώρα. Ενισχυμένοι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάγη και στον Κορινθιακό. Πιο αναλυτικά, στη Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, στην Εύβοια και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεαστούν και νησιωτικά τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, ενώ σχετικά αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 24-27, στη Θεσσαλία από 11 έως 25-27 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 21-23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-27, στα Επτάνησα από 13 έως 21-22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, όμως από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά από τις μεσημεριανές ώρες θα παρουσιάσουν προοδευτική ενίσχυση στα 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ αλλά προοδευτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα παρουσιάσουν ενίσχυση στα 4-5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις 4-6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό Κόλπο.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί καταιγίδα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα τοπικά δυτικότερα τμήματα του νομού 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, αλλά γρήγορα θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.