Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τους νέους στόχους της ομάδας του.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο στο οποίο βρίσκεται στο Σούνιο, και συγκεκριμένα στον χώρο που υπάρχει το τραπεζάκι εκεί που θα έβαζε όλα τα τρόπαια που θα κατακτούσε τη φετινή σεζόν το «τριφύλλι».

«Την Euroleague δεν θα τη βάλουμε τελικά εδώ. Ευτυχώς η ΕΟΚ το Κύπελλο το φτιάχνει μεγάλο και πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Θα αλλάξω το τραπέζι, θα βάλω ένα μοναστηριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του.