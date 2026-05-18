Τουλάχιστον 100 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε έξαρση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τα ύποπτα κρούσματα ξεπερνούν τα 390, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC).

Ο Ζαν Κασέγια, ο οποίος μίλησε στο BBC, προειδοποίησε ότι, καθώς δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια για τη συγκεκριμένη έξαρση, οι πολίτες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα δημόσιας υγείας, μεταξύ αυτών και τις οδηγίες που αφορούν τις τελετές ταφής θυμάτων της νόσου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα και ένας θάνατος στην Ουγκάντα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει την έξαρση του συγκεκριμένου στελέχους του Έμπολα, που προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, ως διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας Αμερικανός γιατρός που βρισκόταν στη ΛΔ Κονγκό συγκαταλέγεται μεταξύ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσαν η ιατρική ιεραποστολή στην οποία συμμετείχε και τα CDC.

Το άτομο, το οποίο δεν έχει κατονομαστεί, πρόκειται να μεταφερθεί στη Γερμανία για νοσηλεία.

Το CBS News, επικαλούμενο πηγές, αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό κατά τη διάρκεια της έξαρσης στη ΛΔ Κονγκό.

Τα CDC ανέφεραν ότι υποστηρίζουν την «ασφαλή απομάκρυνση μικρού αριθμού Αμερικανών που έχουν άμεση εμπλοκή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν τον ακριβή αριθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστότοπου STAT, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη μεταφορά των πολιτών αυτών σε ασφαλή χώρο καραντίνας, με πιθανό προορισμό αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή, τα CDC απέφυγαν να απαντήσουν σε ευθείες ερωτήσεις σχετικά με τους Αμερικανούς πολίτες που φέρεται να έχουν επηρεαστεί.

Σε νεότερη ενημέρωση τη Δευτέρα, η αμερικανική υγειονομική αρχή ανέφερε ότι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ παραμένει σχετικά χαμηλός, ωστόσο προανήγγειλε σειρά μέτρων για την αποτροπή εισόδου της νόσου στη χώρα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρακολούθηση ταξιδιωτών που φτάνουν από περιοχές με κρούσματα, καθώς και περιορισμοί εισόδου για μη Αμερικανούς πολίτες που έχουν βρεθεί στην Ουγκάντα, τη ΛΔ Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες.

Τα CDC ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συνεργαστούν με αεροπορικές εταιρείες και άλλους φορείς για ιχνηλάτηση επαφών, ενίσχυση των διαγνωστικών ελέγχων και προετοιμασία των νοσοκομείων.

Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου τέσσερα, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, αποθαρρύνοντας κάθε ταξίδι προς τη ΛΔ Κονγκό.

Ο ΠΟΥ έχει χαρακτηρίσει την έξαρση στην ανατολική επαρχία Ιτούρι της ΛΔ Κονγκό ως κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να πληροί τα κριτήρια πανδημίας.

Ο οργανισμός προειδοποιεί ότι ενδέχεται να πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη έξαρση από αυτή που έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί, με αυξημένο κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στην επιδημία Έμπολα της περιόδου 2014–2016 στη Δυτική Αφρική μολύνθηκαν περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι, στη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη έξαρση από την ανακάλυψη του ιού το 1976, με 11.325 θανάτους σε χώρες όπως η Γουινέα, η Σιέρα Λεόνε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.

Ο Κασέγια, επικεφαλής του Africa CDC, τόνισε στο BBC ότι, ελλείψει εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών, κρίσιμη σημασία έχουν τα μέτρα δημόσιας υγείας, ειδικά στις κηδείες θυμάτων της νόσου.

«Δεν θέλουμε άνθρωποι να μολύνονται λόγω των κηδειών», δήλωσε στο BBC World Service.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι σε προηγούμενες μεγάλες εξάρσεις, οι πρακτικές παραδοσιακών τελετών αποτέλεσαν βασικό παράγοντα μετάδοσης.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει σε ΛΔ Κονγκό και Ουγκάντα να εφαρμόσουν ελέγχους στα σύνορα, ενώ κάλεσε τις γειτονικές χώρες να ενισχύσουν την επιτήρηση και την ετοιμότητά τους στα συστήματα υγείας.

Η Ρουάντα ανακοίνωσε ότι θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορα με τη ΛΔ Κονγκό, ενώ η Νιγηρία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.