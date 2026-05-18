Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε την αποστολή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τρεις παίκτες που αγωνίστηκαν φέτος στη Super League να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.

Συγκεκριμένα, οι Ντίλαν Μπατουμπινσικά και Γκαέλ Κακουτά της ΑΕΛ και ο Σαμουέλ Μουτουσαμί του Ατρόμητου θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι σε όμιλο με αντιπάλους την Πορτογαλία, το Ουζμπεκιστάν και την Κολομβία.