Έντονες αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν δημόσια τη διαφωνία τους και να ζητούν αποκλιμάκωση της εσωκομματικής κρίσης.

Το κλίμα στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, την ώρα που πλησιάζει η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που εντείνει τα σενάρια για νέες ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η Ρένα Δούρου, μιλώντας στον Αθήνα 9,84, άφησε σαφείς αιχμές για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, τονίζοντας πως η Αριστερά οφείλει να βρει κοινό βηματισμό. «Έχουμε υποχρέωση να βρούμε τον βηματισμό μας στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ γιατί η Αριστερά είναι κοινωνική αναγκαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε πως «οι πολίτες μάς το λένε με κάθε τρόπο: βρείτε τα για να τελειώνουμε με τη Δεξιά. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Όμως όσα έγιναν το σαββατοκύριακο δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση».

Η πρώην περιφερειάρχης Αττικής σημείωσε ακόμη πως ο προοδευτικός χώρος έχει ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά από συγκρουσιακές λογικές που τελικά, όπως είπε, ευνοούν πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία.

Παπαδημούλης: «Κανείς δεν περισσεύει»

Παρέμβαση υπέρ της ενότητας έκανε και ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Στην μάχη εναντίον της δεξιάς και της πολιτικής της ακρίβειας, των εντεινόμενων ανισοτήτων και της διαφθοράς, κανείς δεν περισσεύει!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα προειδοποίησε για τους κινδύνους της εσωστρέφειας:

«Όσοι πιστεύουν ότι η Αριστερά θα ξαναγίνει μεγάλη και νικηφόρα, με καρατομήσεις, διαγραφές, σκληρό αρχηγισμό και διαιώνιση της πολυδιάσπασης, αγνοούν τη ιστορική εμπειρία, περιφρονούν την δίψα των αριστερών πολιτών για ενότητα και κάνουν τεράστιο λάθος. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό το λάθος θα πληρωθεί ακριβά!»

Ο Βερναρδάκης υπέρ Πολάκη

Στο πλευρό του Παύλου Πολάκη τάχθηκε και ο πρώην υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο οποίος μέσω μακροσκελούς ανάρτησης χρησιμοποίησε αλληγορικό λόγο για να σχολιάσει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με νόημα έγραψε: «Νομίζεις ότι γίνεσαι ηγέτης όταν πουλάς τσαμπουκά στους ίσους σου. Αλλά στην Ιστορία Ηγέτης γίνεσαι όταν γίνεις πατροκτόνος».

Παρέμβαση Παππά και νέα εμφάνιση Πολάκη

Ο Νίκος Παππάς ζήτησε να συνεδριάσει άμεσα η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος με τη συμμετοχή του Παύλου Πολάκη, επιδιώκοντας να υπάρξει πολιτική εκτόνωση της κρίσης.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να δώσει το «παρών» σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλλήνη, όπου εκτιμάται πως θα βρεθούν και στελέχη που στηρίζουν ανοιχτά τη στάση του.

Μετά την ανακοίνωση της αποπομπής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο ίδιος σχολίασε με νόημα:

«Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα».