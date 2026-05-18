Στον πάγκο της Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θα παραμείνει ο Χάνσι Φλικ, όπως ανακοίνωσε ο Καταλανικός σύλλογος.

Με τον Φλικ στην τεχνική ηγεσία οι «μπλαουγκράνα» κατέκτησαν το δεύτερο σερί τους πρωτάθλημα στη La Liga, ενώ έφτασαν έως τα προημιτελικά του Champions League, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο.

Οι άνθρωποι της διοίκησης έμειναν ικανοποιημένοι από την απόδοση της ομάδας στους αγώνες και έτσι, αντάμειψαν τον Φλικ, υπογράφοντας την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια.

Our future has a name. pic.twitter.com/Ws42vj13P2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026