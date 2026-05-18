Αλλάζει σημαντικά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Παρότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη αναμένεται να προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια από την Τρίτη και μετά.

Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, από την Τρίτη θα αρχίσουν να αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη αρχικά στα ορεινά ηπειρωτικά και στη συνέχεια και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα περιλαμβάνουν τοπικές βροχές, ισχυρές καταιγίδες μικρής διάρκειας, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν κατά τόπους έντονα φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν μικροπλημμύρες, κυρίως σε περιοχές με έντονη καταιγίδα.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία έως το Σαββατοκύριακο

Την Τετάρτη η αστάθεια θα μετατοπιστεί προς το Αιγαίο επηρεάζοντας κυρίως θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Κρήτη.

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με απογευματινές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο από τα μέσα της εβδομάδας.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για τη νέα εβδομάδα. Όπως αναφέρει, ο καιρός θα διατηρήσει γενικά ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με ηλιοφάνεια αλλά και διαστήματα αστάθειας κυρίως στα ηπειρωτικά.

Για τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Την Τρίτη η αστάθεια θα ενταθεί σημαντικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερο τα ανατολικά ηπειρωτικά, τα ορεινά και την Κρήτη, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται κυρίως τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά.

Οι μετεωρολόγοι συστήνουν προσοχή κυρίως σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν έντονες καταιγίδες, καθώς η αστάθεια της ατμόσφαιρας μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά και ισχυρά φαινόμενα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.