Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε τη Δευτέρα στην αναχαίτιση της αποστολής ακτιβιστών που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην περιοχή. Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την αποτροπή προηγούμενου στολίσκου, κατά την οποία δύο ακτιβιστές είχαν συλληφθεί.

Περισσότερα από 50 σκάφη απέπλευσαν την περασμένη εβδομάδα από το λιμάνι του Μαρμαρά στην Τουρκία, στο πλαίσιο της τελευταίας φάσης του ταξιδιού που διοργανωτές του «Global Sumud Flotilla» περιέγραψαν ως αποστολή προς τις ακτές της Γάζας. Σύμφωνα με ζωντανή μετάδοση που προβλήθηκε τη Δευτέρα, μονάδες του ισραηλινού ναυτικού επιβιβάστηκαν στο πρώτο σκάφος του στολίσκου ανοιχτά της Κύπρου, πριν η μετάδοση διακοπεί απότομα. Μέχρι το απόγευμα είχαν αναχαιτιστεί συνολικά 16 σκάφη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το «Global Sumud Flotilla» ανέφερε ότι «στρατιωτικά σκάφη αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή τον στόλο μας και ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάζονται στο πρώτο από τα πλοία μας υπό το φως της ημέρας». Παράλληλα, οι διοργανωτές ζήτησαν «ασφαλή διέλευση για τη νόμιμη και μη βίαιη ανθρωπιστική αποστολή» τους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικοινώνησε με τον διοικητή της ισραηλινής ναυτικής δύναμης που συμμετείχε στην επιχείρηση και συνεχάρη τις δυνάμεις για την αναχαίτιση του στολίσκου, δηλώνοντας ότι κατάφεραν να σταματήσουν τα πλοία «με πολύ λιγότερο θόρυβο από αυτόν που επιδίωκαν οι διοργανωτές». Μιλώντας μέσω ασυρμάτου στον διοικητή του Στόλου Πυραυλακάτων του Πολεμικού Ναυτικού, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι «κάνετε εξαιρετική δουλειά, τόσο στον πρώτο στολίσκο όσο και σε αυτό το σκέλος, αποτρέποντας αποτελεσματικά ένα κακόβουλο σχέδιο που αποσκοπεί στο να σπάσει η απομόνωση που επιβάλλουμε στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόσθεσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «με μεγάλη επιτυχία και επίσης ήσυχα, με σαφώς λιγότερη δημοσιότητα από όση περίμεναν οι εχθροί μας». Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο επιχειρησιακό κέντρο του Πολεμικού Ναυτικού στο Κίρια του Τελ Αβίβ, μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ. Οι τρεις αξιωματούχοι ενημερώθηκαν επίσης από τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, αντιναύαρχο Εγιάλ Χαρέλ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η Τουρκία καταδίκασε την ισραηλινή επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου, χαρακτηρίζοντάς την «νέα πράξη πειρατείας». Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα την παρέμβασή του και να απελευθερώσει άνευ όρων τους συμμετέχοντες που κρατούνται. Η Άγκυρα σημείωσε επίσης ότι «η διαδικασία παρακολουθείται στενά σε συνεργασία με άλλες χώρες».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι οι ιταλικές πρεσβείες σε Ισραήλ, Τουρκία και Κύπρο έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που βρίσκονται στον στολίσκο.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους «συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα». Σε ανάρτηση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ αναφερόταν ότι πρόκειται για «μία ακόμη πρόκληση για χάρη της πρόκλησης: άλλος ένας δήθεν ανθρωπιστικός στολίσκος χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια». Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει την επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα αντίστοιχες αποστολές, χαρακτηρίζοντάς τες κινήσεις δημοσιότητας, καθώς οι διοργανωτές αρνήθηκαν να μεταφέρουν τη μικρή ποσότητα συμβολικής ανθρωπιστικής βοήθειας που μετέφεραν μέσω ισραηλινών ή διεθνών οργανισμών, ώστε να εισέλθει στη Γάζα μέσω επίσημων διαύλων διανομής.

Το «Global Sumud Flotilla» αποτελεί την τρίτη πρωτοβουλία μέσα σε έναν χρόνο με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, η οποία κυβερνάται από τη Χαμάς και αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, φάρμακα και καύσιμα από την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, που οδήγησε σε δύο χρόνια πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η αποστολή καθοδηγείται από την τουρκική ανθρωπιστική οργάνωση IHH, η οποία έχει χαρακτηριστεί από το Ισραήλ ως τρομοκρατική οργάνωση και είχε διοργανώσει και τον στολίσκο «Mavi Marmara» το 2010 προς τη Γάζα. Κατά τη διάρκεια εκείνης της αποστολής, δέκα Τούρκοι ακτιβιστές σκοτώθηκαν σε βίαιη σύγκρουση με Ισραηλινούς ναυτικούς κομάντος πάνω σε πλοίο που επιχειρούσε να παραβιάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Στις 30 Απριλίου, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν δεύτερο στολίσκο σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας και μετέφεραν τους περισσότερους από τους 175 ακτιβιστές στην Ευρώπη, ενώ δύο εξ αυτών συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για δέκα ημέρες πριν απελαθούν.

Το περιστατικό της ισραηλινής αναχαίτισης τον προηγούμενο μήνα προκάλεσε διαμαρτυρίες και καταδίκες από αρκετές χώρες, ενώ αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με το τι μπορεί νομικά να πράξει ένα κράτος για την επιβολή αποκλεισμού σε διεθνή ύδατα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι έπρεπε να δράσουν έγκαιρα λόγω του μεγάλου αριθμού σκαφών που συμμετείχαν.

Το Ισραήλ μετέφερε τους δύο ακτιβιστές, τον ισπανοσουηδό παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπουκεσέκ και τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Άβιλα, πίσω στο ισραηλινό έδαφος, όπου ανακρίθηκαν και κρατήθηκαν για αρκετές ημέρες. Η Βραζιλία και η Ισπανία κατηγόρησαν το Ισραήλ για «απαγωγή» των πολιτών τους.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η νέα προσπάθεια περιλαμβάνει ανασυγκροτημένο στόλο μετά την προηγούμενη ισραηλινή αναχαίτιση, στον οποίο προστέθηκαν επιπλέον σκάφη. Σύμφωνα με τους ίδιους, περίπου 500 ακτιβιστές από 45 χώρες συμμετέχουν στην αποστολή.

Πέρυσι, οι ισραηλινές αρχές είχαν αποτρέψει παρόμοια επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν περίπου 50 σκάφη και 500 ακτιβιστές, ανάμεσά τους η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, Μάντλα Μαντέλα, καθώς και αρκετοί Ευρωπαίοι βουλευτές.

Το Ισραήλ είχε συλλάβει, κρατήσει και στη συνέχεια απελάσει τους συμμετέχοντες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές. Οι ισραηλινές αρχές είχαν απορρίψει τις κατηγορίες.

Προηγούμενες προσπάθειες παραβίασης του αποκλεισμού της Γάζας είχαν επίσης αποτύχει. Η τελευταία φορά που πλοίο ακτιβιστών κατάφερε να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας ήταν το 2008.