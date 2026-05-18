Το δικό της σχόλιο για τον τελικό της Eurovision 2026 έκανε το πρωί της Δευτέρας 17 Μαΐου η Δάφνη Μπόκοτα, μέσα από την «Super Κατερίνα»

«Φέτος ήταν μια χρονιά που φαινόταν ότι δεν θα κερδίσει κάποιο που παίζεται στα στοιχήματα και κακώς δεν το “διάβασαν” οι άνθρωποι που ήταν εκεί», ανέφερε αρχικά η Δάφνη Μπόκοτα.

Στη συνέχεια η Δάφνη Μπόκοτα σημείωσε: «Η ΕΡΤ έφτιαξε ένα πολύ ωραίο “Sing for Greece“. Βρήκαμε ένα τραγούδι, έναν καλλιτέχνη που είχε πέρασμα στο κοινό, πάρα πολύ μεγάλη φρεσκάδα και είχε δυνατότητα να κερδίσει. Από τον Μάρτιο είχα αρχίσει να λέω, μην το παραφορτώσουμε το τραγούδι, πρωταγωνιστής είναι ο Akylas. Μην τον αποδυναμώσουμε. Μόνος του ήταν πολύ δυνατός. Έγινε υπερβολή στο promo tour γιατί “καίει” τον καλλιτέχνη και στερεί την έκπληξη. Τη Βουλγαρία δεν την περίμενε κανένας. Δεν μπουκώσαμε με τη Βουλγαρία, και ξαφνικά στο τρίλεπτο βλέπουμε αυτό το πράγμα, και ψηφίζουμε όλοι Βουλγαρία και Ρουμανία. Μετά, θεωρώ ότι, όσο καλή δουλειά κι αν έκανε η ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή, ταξίδεψε στη Βιέννη με άγνοια κινδύνου, γιατί δεν μπορεί να επιτρέπεις να γίνεται όλο αυτό το πράμα, «είμαστε πρώτοι», «πού θα το κάνουμε», «στο ΟΑΚΑ, ή στη Θεσσαλονίκη, ή στην Αθήνα», όταν έχεις να διαγωνιστείς ακόμα. Όλοι φταίμε, και τα social και οι εκπομπές, πήραμε αυτό το ελληνικό και πάμε και κερδίσαμε. Δεν είναι έτσι, και κάνει και κακό, γιατί έχεις άλλες τόσες χώρες που σε διαγωνίζονται. Δεν μπορείς να βγαίνεις εσύ με αυτό το στιλάκι και να λες: «Πού θα το κάνουμε; Ελάτε στην Ελλάδα, είμαστε, είναι ωραίος ο Μάης». Αυτά μαθαίνονται και θα βγεις να διαγωνιστείς. Κάποια στιγμή λοιπόν χάσαμε την επαφή με την πραγματικότητα. Μας είχαν φουσκώσει τα μυαλά ότι θα έρθουμε πρώτοι, δεν ήρθαμε. Ήρθαμε δέκατοι, δεν πειράζει, το τραγούδι ήταν υπέροχο, ο Akylas ήταν υπέροχος και δεν έχει κανένα λόγο να ζητάει συγγνώμη. Μιλάω λίγο έντονα, γιατί πραγματικά θυμώνω λίγο» τόνισε η Δάφνη Μπόκοτα.