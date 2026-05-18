Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Πέτερ Μάγιαρ κατά του προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο τελευταίος στο Index, μέσο ενημέρωσης που θεωρείται προσκείμενο στον Λόριντς Μέσαρος και στο οποίο δήλωσε ότι αρνείται να παραιτηθεί. Ο Πέτερ Μάγιαρ αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του προέδρου, κατηγορώντας τον τόσο για ψεύδη όσο και για πολιτική εξάρτηση από τον Βίκτορ Όρμπαν και το κυβερνών κόμμα Fidesz.

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ο πρόεδρος-μαριονέτα του Βίκτορ Όρμπαν έδωσε σήμερα συνέντευξη στην προπαγανδιστική εφημερίδα της μαφίας, για την οποία τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι είπε ψέματα στους Ούγγρους πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας». Η αντίδρασή του ήρθε μετά τη συνέντευξη του Τάμας Σούλιοκ, στην οποία ο Ούγγρος πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας νομικός ή συνταγματικός λόγος που να δικαιολογεί την παραίτησή του.

Ωστόσο, ο Πέτερ Μάγιαρ ανέφερε ότι ο Τάμας Σούλιοκ «κατά τη διάρκεια της άδοξης διετούς προεδρικής του θητείας απέτυχε στις δοκιμασίες ανθρώπινης, νομικής και πολιτικής καταλληλότητας». Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «στην πρώτη θέση βρίσκεται η πίστη του προς το Fidesz, ενώ στην τελευταία η προστασία της συνταγματικότητας και της ενότητας του έθνους».

Σύμφωνα με τον Πέτερ Μάγιαρ, ο Τάμας Σούλιοκ «είπε ψέματα σε πολλά σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε στο προπαγανδιστικό μέσο», ιδιαίτερα αναφορικά με τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε περιγράψει την πρώτη τους συνάντηση στο Παλάτι Σάντορ ως μία ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, κατά την οποία συζήτησαν την προετοιμασία της εναρκτήριας συνεδρίασης. Επιπλέον, είχε δηλώσει ότι ο Πέτερ Μάγιαρ συμπεριφέρθηκε ακριβώς όπως θα αναμενόταν από έναν μελλοντικό πρωθυπουργό.

Όταν τέθηκε το ζήτημα ότι ο Πέτερ Μάγιαρ είχε ζητήσει τότε και πάλι την παραίτησή του, ο Τάμας Σούλιοκ απάντησε: «Φυσικά και τόνισε τη θέση του σχετικά με το γιατί θα έπρεπε να παραιτηθώ και παρουσίασε τα επιχειρήματά του. Εγώ απάντησα απλώς ότι βλέπω διαφορετικά αυτό το ζήτημα. Υπέδειξα ότι η αποστολή μας εκείνη τη στιγμή δεν ήταν να το συζητήσουμε, αλλά να προετοιμάσουμε την εναρκτήρια συνεδρίαση».

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ωστόσο, υποστήριξε ότι τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι. Σε ανακοίνωσή του ως απάντηση στη συνέντευξη, ανέφερε ότι κατά την πρώτη τους συνάντηση στις 15 Απριλίου, ο Τάμας Σούλιοκ δεν απέρριψε το ξεκάθαρο αίτημά του για παραίτηση, αλλά απλώς ανέφερε ότι θα το εξετάσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον ρώτησε εάν, σε περίπτωση που αποφάσιζε να παραιτηθεί, θα ήταν σωστό να συνεννοηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης για τις λεπτομέρειες της αποχώρησής του.

Ο Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ακόμη ότι είναι «προφανές πως από την τελευταία μας συνάντηση έχει φτάσει η εντολή από τον αρχηγό της μαφίας ότι πρέπει να παραμείνει στη θέση του».

Στο μήνυμά του προς τον πρόεδρο, ο Πέτερ Μάγιαρ τόνισε: «Δεν υπάρχει τίποτα για να συζητήσουμε. Στη σημερινή προπαγανδιστική σας συνέντευξη προσπαθήσατε να αρνηθείτε ότι εκατομμύρια Ούγγροι αποφάσισαν στις 12 Απριλίου υπέρ της πολιτικής αλλαγής καθεστώτος, αλλά αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ήσασταν η μαριονέτα ενός αποτυχημένου συστήματος, το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των Ούγγρων απέρριψε ξεκάθαρα και το οποίο πλέον απορρίπτεται από τα τρία τέταρτα των πολιτών. Οι Ούγγροι σας θεωρούν εμπόδιο για την πολιτική αλλαγή και για μια λειτουργική και ανθρώπινη Ουγγαρία».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τάμας Σούλιοκ υποστήριξε επίσης ότι στην Ουγγαρία δεν σημειώθηκε αλλαγή καθεστώτος, αλλά απλώς αλλαγή κυβέρνησης.