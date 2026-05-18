Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο συνδρομής στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.