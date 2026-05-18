Νέες μαρτυρίες και εκθέσεις διεθνών οργανισμών φέρνουν στο φως σοκαριστικές καταγγελίες για βασανιστήρια, βιασμούς και ψυχολογική κακοποίηση μέσα στις φυλακές του Ιράν, αποκαλύπτοντας τις ακραίες μεθόδους που, σύμφωνα με τις αναφορές, χρησιμοποιεί το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας για να καταστείλει κάθε μορφή διαφωνίας και διαμαρτυρίας.

Παρά τη μακροχρόνια φήμη του ιρανικού καθεστώτος για σκληρότητα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία και εκφοβισμό περιγράφουν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό μοτίβο κακοποίησης. Μία γυναίκα με το ψευδώνυμο «Μίνα» περιέγραψε στην εφημερίδα The Australian όσα, όπως υποστήριξε, έζησε μέσα σε μία από τις διαβόητες φυλακές του Ιράν.

Όπως ανέφερε, οι ανακριτές τη χτυπούσαν επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα Κοράνι τόσο δυνατά ώστε άρχισε να αιμορραγεί από τη μύτη, ενώ ο ανακριτής την άγγιζε κάτω από τα ρούχα της χρησιμοποιώντας χυδαία σεξουαλική γλώσσα και τη ρωτούσε με ποιους αρχισυντάκτες εφημερίδων είχε συνευρεθεί ερωτικά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο ίδιος άνδρας την απείλησε ότι θα έφερνε τον 12χρονο γιο της και θα τον ανάγκαζε να τη βιάσει ώστε στη συνέχεια να ομολογήσει δημόσια στην τηλεόραση.

Οι καταγγελίες αυτές δεν θεωρούνται μεμονωμένες. Έκθεση της Amnesty International τον προηγούμενο μήνα ανέφερε ότι χιλιάδες Ιρανοί κινδυνεύουν να υποστούν σεξουαλική βία, ενώ ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται παιδιά ακόμη και 14 ετών που, σύμφωνα με τις αναφορές, δέχθηκαν επιθέσεις από δυνάμεις που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Στοιχεία δείχνουν ότι το μοτίβο αυτό εκτείνεται εδώ και δεκαετίες. Ο ερευνητής και πρώην πολιτικός κρατούμενος Ιράτζ Μεσνταγκί έχει καταγράψει περιστατικά κακοποίησης ήδη από τη δεκαετία του 1980, μεταξύ αυτών και τη μαρτυρία ενός 14χρονου αγοριού που βασανίστηκε από τον Μοχαμάντ Μεχραγίν, γνωστό με το προσωνύμιο «Ο Χασάπης του Εβίν».

Ο ίδιος ο μάρτυρας περιέγραψε ότι το 1982 μεταφέρθηκε στον τρίτο όροφο της Επαναστατικής Εισαγγελίας στην Τεχεράνη, όπου άκουγε τις κραυγές μιας γυναίκας από το διπλανό δωμάτιο. Όταν ο Μεχραγίν τον οδήγησε μέσα, είδε μία γυμνή κοπέλα πεσμένη στο πάτωμα χωρίς να κινείται. Όπως υποστήριξε, ο ανακριτής τον διέταξε να τη βιάσει. Όταν επέστρεψε και διαπίστωσε ότι δεν είχε υπακούσει, φέρεται να τον χαστούκισε, να έδεσε τα χέρια και τα πόδια του πάνω σε τραπέζι και να τον βίασε, λέγοντάς του στη συνέχεια ότι πλέον ήταν «έτοιμος για τηλεοπτική συνέντευξη».

Πιο πρόσφατες υποθέσεις φέρονται να δείχνουν τη συνέχιση αυτών των πρακτικών. Τον Ιανουάριο του 2026, δύο νοσηλεύτριες από το Καρδιολογικό, Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Ρατζάεϊ της Τεχεράνης καταγγέλλεται ότι βιάστηκαν ομαδικά και βασανίστηκαν από πράκτορες ασφαλείας, αφού προηγουμένως είχαν περιθάλψει τραυματισμένους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τραυματισμοί ήταν τόσο σοβαροί ώστε η μία νοσηλεύτρια χρειάστηκε να υποβληθεί σε αφαίρεση μέρους του εντέρου της, ενώ ενδέχεται να χάσει και τη μήτρα της, γεγονός που την καθιστά εξαρτώμενη από σακούλα κολοστομίας. Η ίδια φέρεται να εξαναγκάστηκε να υπογράψει έγγραφο σύμφωνα με το οποίο είχε παντρευτεί έναν από τους επιτιθέμενους, ενώ η οικογένειά της πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό για να εξασφαλίσει την αποφυλάκισή της. Παράλληλα, υπέγραψε δήλωση στην οποία απέδιδε την κακοποίησή της στους «ταραχοποιούς». Η δεύτερη γυναίκα, ηλικίας 33 ετών, φέρεται να υπέστη τόσο σοβαρό ψυχολογικό τραύμα ώστε παρακαλούσε τους γιατρούς να την αφήσουν να πεθάνει και πλέον νοσηλεύεται δεμένη υπό επιτήρηση των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για ένα διαχρονικό μοτίβο σεξουαλικού εκφοβισμού που χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις επιβολής των Φρουρών της Επανάστασης με στόχο να τρομοκρατούν τους διαδηλωτές. Η Amnesty International έχει αναφέρει ότι κορίτσια ακόμη και 12 ετών έχουν πέσει θύματα βιασμού, με σκοπό να υποστούν μακροχρόνια σωματική και ψυχολογική βλάβη.

Ερευνητές του United Nations έχουν επίσης διαπιστώσει ότι οι ιρανικές αρχές χρησιμοποιούν τη σεξουαλική βία παράλληλα με βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις, δολοφονίες και εξαναγκασμένες ομολογίες. Μαρτυρίες πρώην κρατουμένων υποστηρίζουν ότι ελάχιστα έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Σαμπνάμ Μαντατζαντέχ, η οποία πέρασε πέντε χρόνια σε διαβόητα κέντρα κράτησης του καθεστώτος πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, περιέγραψε στη Daily Mail ότι άκουγε τις κραυγές γυναικών που βιάζονταν και βασανίζονταν. Όπως είπε, οι κρατούμενοι άκουγαν ανθρώπους να ουρλιάζουν, να κλαίνε και να εκλιπαρούν, ενώ πολλές φορές νόμιζαν ότι οι φωνές ανήκαν σε συγγενείς τους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι Αρχές ήθελαν οι κρατούμενοι να ακούνε αυτές τις σκηνές ώστε να λυγίσουν ψυχολογικά.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι απειλήθηκε με βιασμό, με τους φρουρούς να της λένε ότι μπορούσαν να κάνουν «οτιδήποτε» χωρίς κανείς να ακούσει τις κραυγές της. Στα απομνημονεύματά της, η πρώην κρατούμενη Μεχρί Χατζινετζάντ περιέγραψε τη συστηματική βαρβαρότητα που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες τη δεκαετία του 1980. Όπως έγραψε, κατά τη διάρκεια ανακρίσεων δεν υπήρχαν καν ερωτήσεις, αλλά απλώς διαταγές για μαστίγωμα. Σύμφωνα με την περιγραφή της, 16 γυναίκες τοποθετήθηκαν πάνω σε δύο μεταλλικά κρεβάτια και δέχθηκαν από 60 μαστιγώματα στα πέλματα, επειδή ο ανακριτής ήταν πολύ κουρασμένος για να τιμωρεί κάθε κρατούμενη ξεχωριστά.

Η Μονιρέχ Μπαρανταράν, η οποία παρέμεινε φυλακισμένη από το 1981 έως το 1991, θυμήθηκε ότι μαστιγωνόταν ενώ το τσαντόρ της είχε πέσει από το κεφάλι της. Όπως ανέφερε, ο ανακριτής της φώναζε επειδή φαίνονταν τα μαλλιά της, κάτι που παραβίαζε τους ισλαμικούς νόμους που επιβλήθηκαν μετά την επανάσταση του 1979. Η ίδια είπε ότι έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε, το πρώτο πράγμα που άκουσε ήταν τον ανακριτή να τη χαρακτηρίζει «ξεδιάντροπη» και να της λέει να καλυφθεί.

Το 2011, επιστολές που βγήκαν κρυφά από τις φυλακές του Ιράν κατήγγειλαν ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έδιναν προφυλακτικά σε εγκληματίες και τους ενθάρρυναν να βιάζουν νεαρούς ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που κρατούνταν στο ιρανικό σωφρονιστικό σύστημα. Συγγενής κρατουμένου δήλωσε τότε στον ιστότοπο της αντιπολίτευσης Jaras ότι οι εγκληματίες κυκλοφορούσαν με προφυλακτικά στα χέρια αναζητώντας θύματα και ότι οι φύλακες αγνοούσαν την κατάσταση επειδή οι ίδιοι τους είχαν δώσει τα προφυλακτικά εξαρχής.

Τα επόμενα χρόνια, κρατούμενοι συνέχισαν να καταγγέλλουν σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογικά βασανιστήρια. Η οικολόγος Νιλούφαρ Μπαγιάνι κατήγγειλε στις Αρχές ότι υποβλήθηκε σε 1.200 ώρες ανακρίσεων κατά τις οποίες, σύμφωνα με τα όσα έγραψε, απειλήθηκε με βιασμό και θάνατο, εξαναγκάστηκε να μιμείται ήχους ζώων και πιέστηκε να συμμετάσχει σε εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με το Radio Liberty.

Η χρήση σεξουαλικής βίας φέρεται να εντάθηκε κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2022, που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini υπό αστυνομική κράτηση. Η Amnesty International κατέγραψε μαρτυρίες τουλάχιστον 45 επιζώντων, ανάμεσά τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι κατήγγειλαν βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας.

Η οργάνωση ανέφερε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας του Ιράν προχώρησαν σε φρικτές πράξεις βασανιστηρίων, μεταξύ των οποίων ξυλοδαρμοί, μαστιγώσεις, ηλεκτροσόκ, βιασμοί και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας εναντίον ακόμη και παιδιών ηλικίας 12 ετών, προκειμένου να καταστείλουν τη συμμετοχή τους στις πανεθνικές διαδηλώσεις.

Ένα από τα θύματα, ο Φαρζάντ, κατήγγειλε ότι βιάστηκε ομαδικά μέσα σε αστυνομικό βαν. Όπως ανέφερε, άνδρες με πολιτικά ρούχα τούς ανάγκασαν να κοιτούν προς τον τοίχο του οχήματος και τους έκαναν ηλεκτροσόκ στα πόδια, ενώ ο ίδιος υπέστη ξυλοδαρμούς που του έσπασαν τη μύτη και τα δόντια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δράστες τού κατέβασαν το παντελόνι και τον βίασαν, ενώ έκανε συνεχώς εμετούς.

Η Μαριάμ, η οποία φέρεται να κακοποιήθηκε σε κέντρο κράτησης των Φρουρών της Επανάστασης, κατήγγειλε ότι οι επιτιθέμενοι την χλεύαζαν λέγοντάς της πως «είστε όλες εθισμένες στο πέος, γι’ αυτό σας δείξαμε καλή στιγμή», ειρωνευόμενοι την επιθυμία για ελευθερία.

Το IranWire μετέδωσε την υπόθεση της 22χρονης Αφσανέχ, η οποία μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά από ανάκριση το 2022, επέστρεψε στη φυλακή της Ουρμία και αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν επέστρεψε στη φυλακή είπε στις συγκρατούμενές της ότι τη χτύπησαν άγρια και τη βίασαν πολλές φορές.

Η πρώην κρατούμενη Φατεμέχ Νταβάντ δήλωσε ότι τουλάχιστον οκτώ νεαρές γυναίκες, ανάμεσά τους και μία 17χρονη, της είπαν ότι κατά την πρώτη τους ανάκριση βιάστηκαν από μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Σαϊντέχ Φατί, η οποία κρατήθηκε στη φυλακή Εβίν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 2022, περιέγραψε τις συνθήκες κράτησης σε κείμενό της για το The New Humanitarian. Όπως ανέφερε, σύρθηκε από το σπίτι της και πετάχτηκε μέσα σε σκοτεινό όχημα χωρίς να γνωρίζει πού την οδηγούσαν. Όταν το όχημα σταμάτησε, βρέθηκε στις πύλες της φυλακής Εβίν. Με δεμένα μάτια και αποπροσανατολισμένη, έβλεπε μέσα από τα φιμέ τζάμια μητέρες να κλαίνε και να εκλιπαρούν να μάθουν αν τα παιδιά τους ήταν ζωντανά.

Η ίδια περιέγραψε ότι εννέα γυναίκες κρατούνταν σε ένα δωμάτιο δύο επί τέσσερα μέτρα χωρίς παράθυρα, όπου τα φώτα δεν έσβηναν ποτέ. Οι κρατούμενες κοιμούνταν στο πάτωμα και έπρεπε να χτυπούν κουδούνι και να περιμένουν να τους δέσουν τα μάτια ακόμη και για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα. Όπως είπε, δεν γνώριζαν αν ήταν μέρα ή νύχτα και χαρακτήρισε τις συνθήκες «απάνθρωπες».

Η Narges Mohammadi φυλακίστηκε στο Εβίν αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή φορούσε «ακατάλληλα» τη χιτζάμπ της το 2022. Σε επιστολή της προς το BBC μέσα από τη φυλακή, κατήγγειλε ότι τόσο η ίδια όσο και άλλες κρατούμενες υπέστησαν βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Η Μοχαμαντί περιέγραψε επίσης περίπτωση γνωστής ακτιβίστριας της οποίας τα χέρια και τα πόδια δέθηκαν σε γάντζο πάνω από το κεφάλι της μέσα στο όχημα που τη μετέφερε στη φυλακή, πριν δεχθεί σεξουαλική επίθεση από στελέχη ασφαλείας, αφήνοντάς τη με μώλωπες και ουλές.

Το 2022 κυκλοφόρησε και μία ανατριχιαστική φήμη ανάμεσα στους πολίτες του Ιράν, σύμφωνα με την οποία γονείς προειδοποιούσαν τις κόρες τους να παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια πριν συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις, υπό τον φόβο ότι θα μπορούσαν να πέσουν θύματα βιασμού σε περίπτωση σύλληψης.

Η Νταϊάνα Ελταχάουι της Amnesty International δήλωσε το 2023 ότι η βία του Ιράν κατά παιδιών αποκαλύπτει μία εσκεμμένη στρατηγική καταστολής του πνεύματος της νεολαίας της χώρας και αποτροπής της διεκδίκησης ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η οργάνωση ανέφερε ότι συγκέντρωσε εκτενείς μαρτυρίες από θύματα και οικογένειές τους σχετικά με εκτεταμένες κακοποιήσεις. Σε μία από τις εκθέσεις της καταγράφεται ότι πρώην κρατούμενος αποκάλυψε πως σε μία επαρχία μέλη της πολιτοφυλακής Μπασίτζ ανάγκασαν αρκετά αγόρια να σταθούν με ανοιχτά τα πόδια δίπλα σε ενήλικους κρατούμενους και τους έκαναν ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα με συσκευές αναισθητοποίησης.

Μία μητέρα κατήγγειλε ότι ο γιος της βιάστηκε με λάστιχο κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ενώ άλλες μέθοδοι βασανισμού περιλάμβαναν μαστιγώσεις, ηλεκτροσόκ και βύθιση του κεφαλιού παιδιών μέσα στο νερό. Ένα αγόρι περιέγραψε ότι οι βασανιστές τού έκαναν ηλεκτροσόκ, τον χτύπησαν στο πρόσωπο με το πίσω μέρος όπλου και τον ξυλοκόπησαν στα πόδια, την πλάτη και τα χέρια με γκλομπ, απειλώντας ότι αν μιλούσε σε οποιονδήποτε θα τον συλλάμβαναν ξανά και θα παρέδιδαν το πτώμα του στην οικογένειά του.

Η Amnesty International κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται συστηματικά εναντίον κρατουμένων με στόχο να συντρίψει το ηθικό τους, να τους εξευτελίσει και να αποσπάσει ομολογίες.