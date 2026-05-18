«Ο χρόνος τρέχει», ήταν το νέο μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Καλό θα ήταν να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ!». Σε μία άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ απειλεί ότι θα πατήσει «το κόκκινο κουμπί». Στην AI εικόνα, με τίτλο «Διαστημική Ισχύς», εμφανίζεται και μια πυρηνική έκρηξη.

Το μήνυμα ήρθε καθώς ο πρόεδρος μιλούσε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Κυριακή, ανέφερε η εφημερίδα Times of Israel, επικαλούμενη το γραφείο του Νετανιάχου.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εντωμεταξύ, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν έκαναν καμία συγκεκριμένη παραχώρηση στην απάντησή τους στις τελευταίες προτάσεις της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η έλλειψη συμβιβασμού από την πλευρά της Ουάσιγκτον θα οδηγούσε σε «αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το μήνυμα του Τραμπ απηχούσε την απειλή του ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός» θα καταστραφεί, εκτός αν το Ιράν συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λίγο πριν ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου.

Προειδοποιεί και το Ιράν

Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο Κόλπος του Ομάν θα μπορούσε να μετατραπεί σε «νεκροταφείο» για αμερικανικά πολεμικά πλοία, εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση της έντασης και η στρατιωτική παρουσία της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Ο υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θεωρεί το ναυτικό μπλόκο ως πράξη πολέμου, διαμηνύοντας ότι η απάντηση θα είναι στρατιωτική.

«Η στρατιωτική μου συμβουλή προς τις ΗΠΑ είναι να υποχωρήσουν πριν ο Κόλπος του Ομάν μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα πλοία τους.

Διαφορετικά, θεωρούμε ότι ένας ναυτικός αποκλεισμός είναι πράξη πολέμου και η απάντηση σε αυτό αποτελεί φυσικό μας δικαίωμα», είπε ο Ρεζαΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Αν δείξαμε υπομονή μέχρι τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε», συμπλήρωσε.

«Η Αμερική έρχεται εδώ και φέρνει τα πολεμικά της πλοία. Ποιος είναι ο εχθρός της; Κάποτε έλεγαν ότι ήρθαν για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πια», είπε.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για το εμπόριο, αλλά θα κλείσουν για στρατιωτικές συγκεντρώσεις δυνάμεων και για κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ασφάλειας», κατέληξε.