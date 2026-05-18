Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 18/5 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής με τα προβλήματα να είναι πιο έντονα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, στον Κηφισό επικρατεί κυκλοφοριακή ασφυξία με τους οδηγούς να πηγαίνουν σημειωτόν και το μποτιλιάρισμα να καταγράφεται κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Φιλαδέλφεια, ενώ δύσκολη είναι και η κυκλοφορία στην άνοδο.

Την ίδια στιγμή με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά αλλά και στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στην Αθηνών-Λαμίας στον κόμβο Καλυφτάκη.

Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο κέντρο με την κίνηση να είναι εντονότερη στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα και Αεροδρόμιο).

