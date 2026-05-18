Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 12 έως 26, στην Ήπειρο από 7 έως 21, στη Δυτική Στερεά από 10 έως 23, στην Ανατολική Στερεά από 12 έως 25, στην Πελοπόννησο από 8 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 13 έως 24 και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως μετά το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.