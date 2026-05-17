Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, έχοντας μαζί του το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ είναι επί πολλά χρόνια πρωταθλητής στις αναβάσεις με το αγαπημένο του Ford Fiesta και με αυτό έκανε την εμφάνισή του και στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena.

Η αντιπρόεδρος της Stoiximan Super League, Κάτια Κοξένογλου, ήταν αυτή που μπήκε στο γήπεδο για να κάνει την απονομή έχοντας μαζί της το τρόπαιο, το οποίο όμως λίγο αργότερα… εκλάπη.

Εμφανίστηκε ξανά, όμως, λίγες στιγμές μετά, με τον Ηλιόπουλο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, έχοντας για… συνοδηγό το τρόπαιο, το οποίο σήκωσαν στη συνέχεια οι αρχηγοί της ΑΕΚ, μέσα σε αποθέωση.