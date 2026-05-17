Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena και τερμάτισε στη 2η θέση, μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να σκέφτεται ήδη την επόμενη σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, δέχθηκαν την ισοφάριση και τελικά εξασφάλισαν τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, με τον προπονητή τους να υπενθυμίζει όσα πέτυχε η ομάδα του την προηγούμενη διετία.

«Προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει ένα Conference League, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο πέρυσι και ένα Super Cup φέτος. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Μεντιλίμπαρ και συνέχισε.

«Δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε κάποιον στόχο με τίτλο. Συγχαίρουμε την ΑΕΚ για την επιτυχία της να είναι πρωταθλήτρια και από εδώ και πέρα κοιτάμε την δική μας δουλειά. Να κάνουμε μία πολύ καλή περίοδο προετοιμασίας. Τις επόμενες ημέρες έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ. Να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο πιο ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν».