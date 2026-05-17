Απογοητευμένος όσο ποτέ ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, αποτέλεσμα που τον άφησε στην 3η θέση, χάνοντας το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Ο «δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε με 2-0 στην άδεια Λεωφόρο και αν έπαιρνε τη νίκη θα έπαιρνε και τη 2η θέση καθώς η ΑΕΚ κράτησε στο 1-1 τον Ολυμπιακό, τελικά όμως δέχθηκε την ισοφάριση και τερμάτισε στην 3η. Εξέλιξη που προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στον Ρουμάνο τεχνικό.

«Δεν έχω λόγια… Η απογοήτευση για εμένα είναι μικρή λέξη μπροστά στο σημερινό. Το σημερινό παιχνίδι αντικατοπτρίζει όλη μας της σεζόν. Απογοήτευση για τα πρόσωπα, τον τρόπο που δεχτήκαμε δύο γκολ σε φάσεις που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τη μπάλα από την περιοχή μας, τις ευκαιρίες που είχαμε σε όλο το παιχνίδι ακόμη και μετά το 2-2. Απογοήτευση για τις ωραίες στιγμές ποδοσφαίρου, αλλά και την ηλιθιότητα που δείξαμε σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Λουτσέσκου.

Στη συνέχεια, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε τι θα άλλαζε από τη σεζόν αν είχε αυτή τη δυνατότητα, για να δώσει την ακόλουθη απάντηση…

«Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από… εκεί ψηλά. Τα γεγονότα που αντιμετωπίσαμε ήταν αδιανόητα. Οι τραυματισμοί που είχαμε, τα προβλήματα, είναι πολλά πράγματα που προέκυψαν από αυτές τις καταστάσεις. Ακόμα και στο σημερινό παιχνίδι οι ευκαιρίες που χάναμε. Θα άλλαζα τη νοοτροπία του να προσεγγίζαμε με μεγαλύτερη θρασύτητα τις καταστάσεις που βρέθηκαν στο δρόμο μας».