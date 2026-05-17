Με μια ακόμη απρόσμενη… μεταμόρφωση έμελλε να ανέβει στη σκηνή του YFSF ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, το βράδυ της Κυριακής, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Κι αυτό μιας και ο γνωστός τραγουδιστής θα έπρεπε να “ντυθεί” τον Γιώργο Νταλάρα.

Κάτι δηλαδή που, αν και φάνταζε εξ αρχής δύσκολο, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης προσπάθησε με μεράκι και κατόρθωσε να εντυπωσιάσει τόσο στις πρόβες όσο και στην live προσπάθεια του.

“Απίστευτο! Μοιάζει πολύ” αναφώνησε από τους πρώτους στίχους η Κατερίνα Παπουτσάκη ενώ και όλοι οι υπόλοιποι κριτές του YFSF έμοιαζαν συγκλονισμένοι από την ομοιότητα της φωνής!

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ερμήνευσε την αγαπημένη επιτυχία “Χάντρα στο κομπολόι σου” που γνωρίσαμε με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα κερδίζοντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς θεατές.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που ο Γιώργος Θεοφάνους σηκώθηκε όρθιος για να χειροκροτήσει την συγκεκριμένη προσπάθεια αμέσως μόλις ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ολοκλήρωσε την ερμηνεία του, το βράδυ της Κυριακής, στο νέο επεισόδιο για το YFSF που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.