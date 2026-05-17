Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες για την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο αύριο Δευτέρα, με συνεργάτες, φίλους και υποστηρικτές να συμμετέχουν ενεργά στη συλλογή υπογραφών και στην οργανωτική προετοιμασία.

Σήμερα, σε δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι που ανήκει στη στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, πολίτες προσέρχονταν προκειμένου να διαβάσουν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Η διαδικασία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook, δίνοντας εικόνα από το κλίμα κινητοποίησης που επικρατεί γύρω από τη νέα αυτή πολιτική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε περίπου μία ώρα είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υπογραφές, με τους παριστάμενους να κάνουν λόγο για «γιορτινό κλίμα» και αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου.

Παρούσα στον χώρο ήταν η Μαρία Καρυστιανού, η οποία ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία, δηλώνοντας πως «γράφουμε όλοι μαζί τη σωστή ιστορία για τη χώρα». Από την πλευρά της, η Μαρία Γρατσία εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία του εγχειρήματος και τα αποτελέσματα που, όπως είπε, μπορεί να φέρει σε πολιτικό επίπεδο.

Στο γραφείο βρέθηκαν επίσης ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης Στράτος Σιουρδάκης, καθώς και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αναλάβει ρόλο εκπροσώπου Τύπου στο νέο κόμμα.

Ο Στράτος Σιουρδάκης είχε ενεργό ρόλο στη διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικών συνεργασιών και συνένωσης δυνάμεων «από διαφορετικές αφετηρίες», χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «μοναδική και ιστορική».

Η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά το πολιτικό της εγχείρημα την Πέμπτη, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο Olympion στη Θεσσαλονίκη, παρουσία υποστηρικτών και στελεχών του υπό διαμόρφωση κόμματος.

Στόχος της οργανωτικής ομάδας είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου να έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού σχηματισμού.