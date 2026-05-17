Ο Παναθηναϊκός λέει «αντίο» στο γήπεδο της Λεωφόρου στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ προχώρησε σε κάποιες κινήσεις για να τιμήσει την ιστορία του γηπέδου.

Οι εξέδρες είναι άδειες λόγω τιμωρίας, το μυαλό και η καρδιά όλων των φίλων των «πράσινων» όμως είναι γεμάτα αναμνήσεις από την ιστορική έδρα της ομάδας.

Μια έδρα, στην οποία ο Παναθηναϊκός λέει οριστικά «αντίο» καθώς έχει ξεκινήσει και προχωράει η κατασκευή του νέου γηπέδου, με την ΠΑΕ να ετοιμάζει ένα ξεχωριστό περιβραχιόνιο για αυτό το παιχνίδι.

Ένα περιβραχιόνιο στο οποίο απεικονίζεται ο ιδρυτής του συλλόγου, Γεώργιος Καλαφάτης, με τον αθλητή-θρύλο Απόστολο Νικολαΐδη, το όνομα του οποίου δόθηκε στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Παράλληλα, στον πίνακα του γηπέδου έπαιξε και ένα βίντεο με ορισμένες από τις μεγάλες στιγμές που έζησε ο Παναθηναϊκός στην ιστορική του έδρα, με την ΠΑΕ να το ανεβάζει και στα social media.