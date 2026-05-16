Με προκλητικό τρόπο σχολιάζει η τουρκική εφημερίδα Türkiye τη συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην τουρκική Baykar και τη γαλλική αμυντική εταιρεία Safran, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στην Αθήνα και βάζει σε αμφισβήτηση το ελληνικό πρόγραμμα προμήθειας UAV Patroller.

Στο δημοσίευμά της, η Türkiye χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, γράφοντας στον τίτλο της ότι «το πρότζεκτ εκατομμυρίων της Αθήνας για UAV έγινε σκουπίδι» και ότι «ο ελληνικός Τύπος φοβήθηκε τη συμφωνία Γαλλίας – Baykar». Το τουρκικό μέσο επικαλείται δημοσίευμα της Καθημερινής, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία Safran – Baykar προκάλεσε συζητήσεις στην Αθήνα και ενισχύει τη θέση της τουρκικής εταιρείας στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά.

Σύμφωνα με την Türkiye, στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα τουρκικά Bayraktar TB2 θα εξοπλιστούν με το προηγμένο ηλεκτροοπτικό σύστημα Euroflir της Safran. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Baykar αποκτά πρόσβαση σε ευρωπαϊκής προέλευσης συστήματα στόχευσης και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δυνατότητες των τουρκικών UAV.

Το τουρκικό μέσο στέκεται ιδιαίτερα στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι το σημείο που «ανησυχεί περισσότερο την Αθήνα» είναι η επιχειρησιακή ισχύς που θα αποκτήσουν τα τουρκικά drones με την ενσωμάτωση γαλλικής τεχνολογίας. Παράλληλα, επιτίθεται στο ελληνικό δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντας ως «ψέμα» την αναφορά ότι τα τουρκικά UAV παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά το FIR Αθηνών και κατά διαστήματα τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο.

Η Türkiye συνδέει τη συμφωνία Baykar – Safran με το ελληνικό πρόγραμμα των Patroller, αναφέροντας ότι η Ελλάδα είχε υπογράψει τον Ιούνιο του 2023 συμφωνία ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ με τη Safran, αλλά το μέλλον του προγράμματος παραμένει αβέβαιο. Όπως γράφει, η διαδικασία προμήθειας έχει επιβαρυνθεί από σοβαρές καθυστερήσεις, ενώ δεν έχουν ξεπεραστεί τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση του συστήματος Link-16, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για τη διαλειτουργικότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι οι αμφιβολίες στην Ελλάδα για τα Patroller ενισχύθηκαν μετά την απόφαση της Γαλλίας να ακυρώσει τις παραγγελίες του συγκεκριμένου UAV για τον δικό της στρατό, έπειτα από καθυστέρηση έξι ετών. Η Türkiye γράφει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδει σε γαλλικές στρατιωτικές αξιολογήσεις, το Patroller θεωρείται «αργό, μεγάλο και εύκολο να εντοπιστεί» στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Το δημοσίευμα καταλήγει υποστηρίζοντας ότι Έλληνες στρατιωτικοί αναλυτές ανησυχούν πως μέχρι να ενταχθούν τα Patroller στο ελληνικό οπλοστάσιο, ενδέχεται να έχουν χάσει την τεχνική και επιχειρησιακή τους αξία. Με αυτόν τον τρόπο, η Türkiye επιχειρεί να παρουσιάσει τη συμφωνία Γαλλίας – Baykar ως διπλό πλήγμα για την Αθήνα: αφενός επειδή ενισχύει τα τουρκικά UAV και αφετέρου επειδή δημιουργεί ερωτήματα γύρω από την ελληνική επιλογή των γαλλικών Patroller.