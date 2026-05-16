Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο της ΝΔ παρουσίασε μια συνολική εικόνα της Ελλάδας ως χώρας που-όπως είπε- παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ουσιαστικά ότι η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν «κενά πενήντα ετών» στα εθνικά θέματα. Έφερε ως κορυφαία παραδείγματα την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο έως το ακρωτήριο Ταίναρο, τις συμφωνίες οριοθέτησης με την Ιταλία και την Αίγυπτο, αλλά και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο χαρακτήρισε ιστορικό βήμα, καθώς -όπως είπε- αποτυπώνει για πρώτη φορά θεσμικά τα απώτατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

«Η Ελλάδα δείχνει την δύναμή της παντού. Την δείχνει στην Ευρώπη, την δείχνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την δείχνει στην Ασία, στην Αφρική, στις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα, λέγοντας ότι ενισχύουν έμπρακτα την ελληνική κυριαρχία στα νησιά, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στην παρουσία των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών Chevron και Exxon νότια της Κρήτης, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν έμμεση αλλά σαφή αναγνώριση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο αμυντικό σκέλος της κυβερνητικής πολιτικής και είπε ότι η περίοδος σχετικής ηρεμίας με την Τουρκία αξιοποιήθηκε ώστε η χώρα να κερδίσει πολύτιμο χρόνο για την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων και τη δημιουργία ενός νέου αποτρεπτικού πλέγματος για τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα δεν επενδύει μόνο στη διπλωματία, αλλά ταυτόχρονα χτίζει ισχυρή στρατιωτική ισχύ και διεθνείς συμμαχίες.

Στο διεθνές πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αυξημένου κύρους και επιρροής. Παρέπεμψε στην εκλογή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως ένδειξη της διεθνούς αξιοπιστίας της Αθήνας, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον «σκληρό πυρήνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι απλώς συμμετέχοντας, αλλά αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή άμυνα, το Ταμείο Ανάκαμψης και η μεταναστευτική πολιτική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι χάρη στη συντονισμένη δράση Αθήνας και Λευκωσίας το ζήτημα επανήλθε δυναμικά στη διεθνή ατζέντα μετά από χρόνια στασιμότητας. Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας τον όρο που τέθηκε για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι πλέον καμία χώρα που απειλεί κράτος-μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να συμμετέχει χωρίς προϋποθέσεις.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέδειξε το πλέγμα διεθνών συμμαχιών που έχει οικοδομήσει η κυβέρνηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Ινδία, την Αίγυπτο και τις χώρες του Κόλπου, χαρακτηρίζοντας αυτές τις σχέσεις ως στοιχείο της νέας γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ως παράδειγμα αποφασιστικότητας ανέφερε και τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στον Έβρο, σημειώνοντας ότι τότε η Ελλάδα απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο τα εθνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Κλείνοντας, ο υπουργός έδωσε καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα. Αντιπαρέβαλε αυτό που χαρακτήρισε «υπεύθυνο πατριωτισμό» της κυβέρνησης με τον «πολιτικό μηδενισμό» της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι σε μια εποχή τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και ισχυρή ηγεσία. Συνδέοντας μάλιστα τη συζήτηση με την ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, έθεσε εμμέσως το δίλημμα της επόμενης περιόδου: ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά την Ελλάδα στις κρίσιμες αποφάσεις που έρχονται για την Ευρώπη και τα εθνικά ζητήματα.

«Ρωτάω ένα και μόνο ένα. Οι Έλληνες πολίτες ποιον θέλουν να καθίσει πίσω από την ελληνική σημαία και να υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια; Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτήν την κυβέρνηση, που υπεύθυνα και με συνέπεια στέκεται πάνω σε όλα, υπέρ της πατρίδας, υπέρ των εθνικών δικαίων» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.