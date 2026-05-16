Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 16/5 το ποντιακό πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Νικόπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο άτομα που πήρε τις διαστάσεις μίας άγριας γενικευμένης συμπλοκής και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Όπως μετέδωσε το Mega περίπου 20 άτομα ενεπλάκησαν στον καβγά, με ορισμένους να χρησιμοποιούν γυάλινα μπουκάλια.

Η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών της ΟΠΚΕ και της ΔΙΑΣ, κατέφθασε στην περιοχή μετά από εκκλήσεις γειτόνων, οι οποίοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα.

Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται μια 18χρονη, ένας 19χρονος, ένας 26χρονος και ένας 36χρονος.

Η 18χρονη είναι καλά στην υγεία της, ενώ ο 19χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.