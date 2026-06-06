Σε αναβρασμό βρίσκονται οι Αρχές καθώς ανησυχούν ιδιαιτέρως για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή αντιπυρική περίοδος. Τον «κώδωνα» του κινδύνου κρούει η Πυροσβεστική, με τη Δυτική Αττική να συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών από την αρχή του έτους.

Όπως έγινε γνωστό, από τις περίπου 2.880 πυρκαγιές που είχαμε από την αρχή του έτους, οι 710 εντοπίζονται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή Μεγάρων, Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Εστία κινδύνου τα μπάζα και τα απορρίμματα

Στον Ασπρόπυργο, φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή χαμηλής βλάστησης τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι εκδηλώθηκε σε χώρο όπου υπήρχαν ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

Ο δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το Σάββατο 6/6 έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών, σημειώνοντας ότι η περιοχή έχει αλλάξει χαρακτήρα και δέχεται καθημερινά επιβάρυνση.

«Κάθε χρόνο δίνουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για να καθαρίσουμε την περιοχή», επεσήμανε, τονίζοντας ότι, παρά τις παρεμβάσεις, τα απορρίμματα επανεμφανίζονται.

Παράλληλα, δήλωσε ότι απαιτείται ενίσχυση της αστυνόμευσης, καθώς –όπως είπε– καταγράφονται ακόμη και πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών ημερησίως.

Ανθρώπινο χέρι πίσω από τις περισσότερες φωτιές

Από την πλευρά της Πυροσβεστικής, ο πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επεσήμανε ότι πίσω από την πλειονότητα των πυρκαγιών βρίσκεται ανθρώπινη δραστηριότητα.

«Ένα 15% αφορά εμπρησμούς και τα υπόλοιπα περιστατικά οφείλονται σε αμέλεια», δήλωσε, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε χρήση φωτιάς στη φύση.

Επίσης, αποκάλυψε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς από την αρχή του έτους, ενώ έχουν επιβληθεί εκατοντάδες διοικητικά πρόστιμα.

Ενίσχυση μηχανισμού και ευρωπαϊκή συνδρομή

Για την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί νέα ανακριτικά κλιμάκια για τη διερεύνηση εμπρησμών, ενώ προβλέπεται και η συνδρομή πυροσβεστών από ευρωπαϊκές χώρες.

Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 χώρες θα μπορούν να συνδράμουν μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, με παρουσία και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων και ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μάλιστα, πρόσθεσε πως ιδρύονται από φέτος 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια, τα οποία θα υπάρχουν σε όλη την επικράτεια, έτσι ώστε να μπορέσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μέσω των 37 αυτών κλιμακίων, εξειδικευμένου προσωπικού και εκπαιδευμένου με τεχνογνωσία και εξοπλισμό.

Κίνδυνος λόγω αυξημένης βλάστησης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά τις μέχρι τώρα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η αυξημένη βλάστηση λόγω των βροχοπτώσεων ενδέχεται να λειτουργήσει ως επιβαρυντικός παράγοντας τους επόμενους μήνες.

Όπως τονίστηκε, η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει με περιστατικά, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση.

«Είναι κρίμα να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, όταν μπορούν να αποφευχθούν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.