Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργο, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 πεζοπόρα τμήματα της 1η ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.