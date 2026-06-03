Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργο, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.
Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
Στη συνέχεια, ωστόσο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 πεζοπόρα τμήματα της 1η ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.
Συνδρομή παρέχουν εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.