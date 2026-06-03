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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργο, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 πεζοπόρα τμήματα της 1η ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.